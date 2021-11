100 Jahre Kleinmachnow: Emotionen und Erinnerungen als Theaterstück

Kleinmachnow

„Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass ich endlich hier oben stehe und euch begrüßen darf. Man hat es kaum mehr geglaubt“, begrüßte Bürgermeister Michael Grubert (SPD) die Besucher der Premiere des Jubiläumsstückes „1oo Jahre Kleinmachnow“ am Freitagabend in den Neuen Kammerspielen. 2017 hätte es die ersten Gespräche dazu gegeben, wie das Jubiläumsjahr 2020 begangen werden könnte, mehr als 30 Sitzungen und viele Gespräche hätte die AG gehabt und zahlreiche Veranstaltungen geplant. Bis 2019. „Und dann kam Corona.“

Bürgermeister Michael Grubert (SPD) eröffnet das Jubiläumsstückes "100 Jahre Kleinmachnow" in den Neuen Kammerspielen Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Nun aber durfte Grubert endlich einladen: „Gehen wir nun auf eine kleine Zeitreise und lassen Sie uns eintauchen in 100 Jahren Kleinmachnow.“

Worum ging es?

100 Jahre Kleinmachnow in zwei Stunden, erzählt anlässlich des Umzuges eines jungen Paares aus Paderborn in die Gemeinde. Es geht um die Gründung der freien Landgemeinde, den Bau der Sommerfeldsiedlung und den damit verbundenen Zuzug, die Naziherrschaft und die Deportation Kleinmachnower Juden – aber auch um die Stillen Helden der Gemeinde.

Thema Zwangsarbeit und KZ bei der Premiere des Jubiläumsstückes "100 Jahre Kleinmachnow". Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Der zweite Weltkrieg, Bomben auf den Ort, die Opfer des Krieges jeder Art, dann der Mauerbau, die Stasi-Bespitzelungen – alles wird thematisiert, was Kleinmachnow seit seinen Anfängen erlebt hat. Bekannte Namen wie Kurt Weil werden erwähnt, Säuberungsaktion und die Massenverhaftungen 1952 und an die als Gottesdienste angemeldete oppositionelle Lesungen in der Auferstehungskirche erinnert sowie politische Dauerthemen quer durch die Jahrzehnte wiederholt.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt?

Es fällt schwer, einzelne Namen hervorzuheben, das gesamte Ensemble hat begeistert. Etwa der völlig natürliche Nachbar Achim Wolff, der ausdrucksvolle unfreiwillige Bürgermeister Robert Glatzeder, der überdrehte Makler Julian Krause, die angespannte Neu-Kleinmachnowerin Cynthia Schulz oder die emotionale Wera Herzberg.

Konstantin Buchholz und Robert Glatzeder. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Wie hat der Regisseur den Stoff inszeniert?

Dargestellt wird die Geschichte unterhaltsam als Stück in zwei Ebenen anschaulich in Form von kurzen Anekdoten, untermauert durch Fotos, Videosequenzen, Lieder, Gedichte.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Wera Herzberg, die ihr früheres Haus zurückfordert und der jetzigen Bewohnerin die Kündigung „wegen Eigenbedarfs“ überbringt, hinterlässt nicht nur das Publikum betroffen. Auch sie selbst ist nach ihrer Performance sichtlich mitgenommen. Da werden sicher viele Erinnerungen wach, Wunden aufgerissen.

Wera Herzberg verlangt ihr früheres Haus zurück. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Achim Wolff versteht wütend „auch heute“ nicht, wieso er den versteckten Juden keine Äpfel bringen durfte. Beim Kleinmachnow-Lied wird mitgeklatscht und manchmal geht ein Raunen durch das Publikum, wenn Bilder von verlorenen Orten gezeigt werden, mit denen Erinnerungen verbunden werden.

Das Stück wird noch am Samstag, 6. November (20 Uhr) und Sonntag, 7. November (19 Uhr) nach 2G-Regeln und am Sonntag um 15 Uhr nach 3G-Regeln in den Neuen Kammerspielen aufgeführt.

Von Konstanze Kobel-Höller