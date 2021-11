Kleinmachnow

Aus 100 Jahren Kleinmachnow wurden mittlerweile 101 Jahre – doch am kommenden Wochenende ist es nun endlich soweit: Die coronabedingt verspätete Uraufführung des Jubiläumsstückes „100 Jahre Kleinmachnow“ steht in den Kammerspielen auf dem Programm.

Humorvoll und nachdenklich ist es geworden, emotional und unterhaltsam. Quasi im Schnelldurchgang werden die Eckpunkte der vergangenen 100 Jahre seit der formellen Gründung Kleinmachnows 1920 dargestellt, wobei die Regisseure Konstantin A. Bürger und Kathrin Heilmann bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen wie Achim Wolff, Robert Glatzeder, Wera Herzberg, Ulrike Röseberg, Astrid Kohlhoff oder Tobias Schenke gewinnen konnten.

Wera Herzberg spielt bei dem Jubiläumsstück mit. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Jeder und jede von ihnen habe dabei einen Bezug zu Kleinmachnow, so Heilmann. So etwa habe Glatzeder hier schon inszeniert, Röseberg Familienangehörige in der Gemeinde und Schenke früher hier gewohnt.

Achim Wolff stand zu Beginn seiner Karriere sogar in den Kammerspielen auf der Bühne, erzählt er, und erinnert sich an die „Nachtprogramme“ mit Gedichten, Liedern und Anekdoten, die vom Brandenburger Theater auch hier aufgeführt wurden – meist vor ausverkauften und doch fast leeren Sälen. Die Karten mussten für das Bildungsprogramm gekauft werden, doch niemand habe auf die Aufführungen Lust gehabt. Seit Mitte der 1980er Jahre lebt Wolff nun in Stahnsdorf und da beide Gemeinden viel Erlebtes gemeinsam haben, macht er gerne mit.

Vorne Achim Wolff, der schon zu Beginn seiner Karriere auf derselben Bühne spielte. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Auch im Hintergrund sind Profis mit dabei, etwa Axel Wagner, Friseur und ehemals Maskenbildner der Defa, oder der US-Journalist Peter Dollé, der bereits einen Film mit Heilmann über die Veränderungen in Kleinmachnow gedreht hat. Er macht auch hier den Film für das Stück.

Das Bühnenwerk baut sich darum auf, dass Nachbarn dem aus den alten Bundesländern zugezogenen Maximilian Mittelstett die Geschichte Kleinmachnows nahebringen wollen. Dabei können sie alles belegen, denn „100 Jahre Kleinmachnow“ ist mehr als nur eine Aneinanderreihung von Anekdoten. Briefe, Fotos, Tagebuchauszüge oder ein Video von einem Löscheinsatz nach einem Bomberabsturz 1943, die im Stück vorkommen, sind alle original aus dem Ort.

Proben für das Jubiläumsstück für 100 Jahre Kleinmachnow in den Neuen Kammerspielen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

An den richtigen Stellen fragt außerdem ein Kind die richtigen Fragen, so Heilmann – Fragen, die ohne die nötige „Unschuld“ nicht gestellt würden, die sonst keine Antwort bekämen. „Eine Melange aus Zugezogenen, Alteingesessenen und Menschen, die verloren gegangen sind – teils durch Verbrechen in der NS- oder DDR-Zeit, teils durch soziale und gesellschaftliche Umwälzungen, die sich aufgrund der Nähe zu Berlin wie unter einem Brennglas offenbarten“, versprechen die Macher des Stückes, das in einer dreiteiligen Darstellungsform gezeigt wird: Die Rahmenhandlung spielt sich links und vorn im Saal ab, auf die Leinwand in der Mitte werden alte Schriftstücke und Bilder projiziert und zeittypische Musik wird von der Band auf der rechten Seite dargeboten.

Premiere ist am Freitagabend. Weitere Aufführungen sind am 6. und 7. November um 20 Uhr, hier gilt jeweils die 2G-Regel. Am Sonntag, 7. November, gibt es eine zusätzliche Aufführung um 15 Uhr, die nach 3G-Regeln stattfindet.

Von Konstanze Kobel-Höller