Vor 75 Jahren rollten die Panzer der 1. Ukrainischen Front auf Berlin zu und erreichten Ende April den Teltowkanal. Hans-Joachim Koch vom Heimatverein Stahnsdorf hat aus Anlass des Jubiläumstages der Befreiung die Geschehnisse in der Region zusammengefasst:

Am 22.April 1945 erreichte die 7. Gardepanzerarmee unter Generalleutnant Nowikow die Region. Obwohl die Niederlage Hitlerdeutschlands absehbar war, sprengten Soldaten der Wehrmacht noch am 23.April alle Brücken über den Teltowkanal und gruben sich, unterstützt vom Volkssturm aus Kleinmachnow, am Nordufer ein. Die Rote Armee positionierte viele Geschütze zwischen Stahnsdorf und Teltow. Eine Schützendivision stand bereit, um den Kanal mit Booten und Pontons zu überqueren.

Zahl der Opfer in Stahnsdorf nicht bekannt

Am Morgen des 24. April begann mit massivem Artilleriefeuer die Schlacht am Teltowkanal. Den sowjetischen Soldaten gelang der entscheidende Durchbruch zwischen der Knesebeck- und der Wupperbrücke in Teltow. Über diesen Weg rückten die Truppen ins Zentrum Berlins vor. Wie viele Soldaten genau in Stahnsdorf fielen, wie viele Zivilisten starben, ist nicht genau zu sagen. Über die gefallenen deutschen Soldaten auf Stahnsdorfer Territorium liegen keine exakten Angaben vor. Auf Seite der Roten Armee fielen nach inzwischen zugänglichen sowjetischen Quellen mehr als 100 Soldaten am 23. und 24. April 1945, 43 von ihnen wurden vor Ort provisorisch beerdigt.

Gedenkveranstaltung für die Gefallenen

Auf den Kriegsgräberstätten in Kleinmachnow, dem Friedhof an der Michendorfer Chaussee bei Potsdam und auf dem Wilmersdorfer Waldfriedhof Güterfelde ruhen zahlreiche Kriegsopfer: sowohl ukrainische Zwangsarbeiter als auch nach dem Krieg verstorbene Militärangehörige der sowjetischen Streitkräfte.

Am 8. Mai möchte der Stahnsdorfer Heimatverein der Opfer gedenken, kündigt Hans-Joachim Koch an. Um 16 Uhr soll auf dem Wilmersdorfer Waldfriedhof Güterfelde an der Potsdamer Allee ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt gesetzt werden. Dazu werden der promovierte Historiker Werner Stang vom Heimatverein und Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (BfB) als Redner auftreten. Die Abstandsregeln zur Corona-Eindämmung sind zu beachten.

