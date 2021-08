ADHS: „Die Gesellschaft braucht Menschen, die anders sind“

Kleinmachnow

Der „Mut der Verzweiflung“ hat die 57 Jahre alte Mutter zweier Söhne dazu gebracht, in einem Leserbrief an die MAZ eine „Lobby für ADHS-Kinder“ zu fordern. Seit Jahren engagiere sie sich in einer Selbsthilfegruppe für Angehörige, erzählt sie im Gespräch. Sie berichtet von Kämpfen für ihr Kind, von Kämpfen von ihrem Kind. „Mir und uns begegnet ständig Demütigung. Und das Selbstherrlichkeitsgefühl und die Selbstgerechtigkeit vieler Lehrer – natürlich nicht aller, es gibt viele Grauschattierungen.“ Eine Ärztin habe ihr gesagt: Sie müssen buckeln. „Nein, das kann ich nicht“, sagt die Kleinmachnowerin, „ich halte das nicht mehr aus.“

„Ich habe alles gegeben“

Ja, ihr Sohn sei schwierig, das wisse sie. „Das ist es, was mich auch antreibt. Viele Eltern würden sich fragen: Was habe ich falsch gemacht? Ich wehre mich dagegen. Ich habe alles gegeben. Aber viele Mütter zweifeln an sich selbst, machen verschiedene Lebensumstände verantwortlich, vielleicht eine Trennung. Doch es ist biologisch verursacht, eine Dopamin-Sache.“

Drei Kernsymptome

ADHS führe zu ungewöhnlichen Verhaltensweisen, deren Hintergrund man erst verstehen lernen muss, sagt die Mutter. Drei Kernsymptome kennzeichnen die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, erklärt Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Franziska Maiwald: die Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit, der Impulskontrolle und der Aktivität. Die Betroffenen brechen Aufgaben vorzeitig ab, lassen sich leicht ablenken, machen oft Flüchtigkeitsfehler. Oft scheinen sie auch nicht zu hören, was gesagt wird, können Aufgaben schlecht strukturieren, sind vergesslich und verlieren häufig etwas. Sie können nur schwer abwarten, bis sie an der Reihe sind, handeln plötzlich und unüberlegt, reden viel, ungebremst und wechseln oft das Thema. Sie sind unkontrolliert motorisch unruhig, rutschen zum Beispiel auf dem Stuhl herum – und schaffen es nur kurz, weniger zappelig zu sein.

Lehrer teilweise überfordert

Eine schwierige Aufgabe auch für Lehrer – und wenn es um die Schulzeit geht, hat die Familie viel zu erzählen. Am schlimmsten sei, wenn Lehrer, statt der Situation verständnisvoll und wohlwollend zu begegnen, Mitschüler und Miteltern aufwiegeln würden, sagt die Mutter. Wenn das Kind viele Stunden Unterricht verpasst, weil es wegen seiner Unruhe aus der Klasse geschickt wurde oder wegen eines Vergehens suspendiert, das ihm automatisch zugeschoben wurde. Wenn das eigene Kind über den Schulhof gehetzt werde und kein Erwachsener eingreife. „Der Gipfel in der Schule war die durch die Schulleiterin angeführte Familienaufstellung durch absolute Laien“, erinnert sie sich. Das verdeckte und offene Mobbing sei kaum auszuhalten.

Rahmenplan und Realität

Generell sieht Brandenburgs Rahmenplan vor, dass alle Kinder und Jugendlichen von der ersten bis zur zehnten Klasse ein Recht auf eine gemeinsame und bestmögliche Bildung haben, unabhängig von ihrem Potenzial. Dazu sollen sie „bestmöglich gefördert und unterstützt werden.“ Dies sei, wenn nötig, auch durch einen Nachteilsausgleich möglich, so das Schulamt. Dieser kann etwa durch Veränderung des räumlichen oder zeitlichen Rahmens erfolgen, durch die Verwendung technischer Hilfsmittel, einen schriftlichen statt mündlichen Leistungsnachweis oder umgekehrt. Dem entsprechenden Antrag muss eine fachärztliche Stellungnahme beigelegt werden, die Entscheidung darüber wird von der Klassenkonferenz oder Jahrgangskonferenz getroffen, bei Abiturprüfungen vom Prüfungsvorsitz.

Der Reflex, die Kinder „loszuwerden“

Das System Schule sei aber tatsächlich noch immer nicht auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtet, sondern erwarte einen normalen Schüler, sagt der betroffene Vater Dietmar H. Oft sei der Reflex, Kinder, die nicht „normal“ seien, loswerden zu wollen. Er äußert schwere Vorwürfe: „Die seit vielen Jahren bestehende Pflicht zur Inklusion von Kindern, die nicht ganz der Norm entsprechen – wie nun mal ADHSler – wurde zumindest in unserem Fall von der Schule, aber auch dem staatlichen Schulamt und dem Ministerium für Bildung Jugend und Sport missachtet.“ Die Eltern haben mit der Einforderung des Rechts auf Bildung für ihr Kind reagiert, gegen die Schule geklagt, die Besorgnis der Befangenheit gegenüber Schulamtsleiterin und später auch der Schulleitung ausgesprochen. Damit hätten sie sich „im System Schule keine Freunde gemacht“, wie es der Vater formuliert.

Inklusion ist gefragt

Er ist der Überzeugung, dass Inklusion – und damit auch jene von ADHS-Kindern – nur realisiert werden könne, wenn sich mehr Eltern gegen das System Schule wehren. „Es muss das Ziel sein, das System Schule in eine Dienstleistung an Schülern zu überführen.“ Er wünscht sich ein externes Monitorings- und Qualitätssicherungssystem, das darauf ausgerichtet sei, wirklich allen Schülern eine ihrem Leistungsvermögen entsprechende Bildung zu ermöglichen.

Eine gemeinsame Sichtweise ist nötig

Die 57 Jahre alte Kleinmachnowerin findet vor allem wichtig, dass Eltern und Lehrer eine gemeinsame Sichtweise bekommen. Im Fall ihres Sohnes sei diese Bereitschaft nicht da gewesen. Sie wünscht sich, dass erst der Sachverhalt gehört wird und dann eine Beurteilung vorgenommen wird. „Nicht umgekehrt.“ Sie wünscht sich, dass mehr Lehrer „weg vom eigenen Rahmen im Kopf gehen“ würden. Dass sie akzeptieren, was Ärzte, Therapeuten, Eltern und Kinder sagen und das ernst nehmen, was sie in Schulungen hören. „Wir hatten eine Lehrerin in der Grundschule, die sich auch in der Pause um meinen Sohn gekümmert hat, bei ihm blieb und so. Ich bin ihr um den Hals gefallen. Das mache ich sonst nie.“

Verständnisvolle Lehrer sind enorm wichtig

Therapeutin Franziska Maiwald hält eine verständnisvolle Haltung der Lehrkraft „gegenüber den Herausforderungen, die Kinder durch das ADHS haben“ für wichtig, um positiv in Beziehung zu bleiben und um die Lernfreude aufrechtzuerhalten. Eine räumlich und gut strukturierte Lernumgebung helfe den Kindern zudem, sich zurechtzufinden, eine günstige Sitzordnung könne eine möglichst ablenkungsfreie und übersichtliche Lernumgebung schaffen. Das Sichtbarmachen der Tagesstruktur und des Ablaufs der Unterrichtsstunden, Wanduhren, Sanduhren, eine Unterteilung der Arbeitsaufträge in Einzelschritte – all das sind Tipps, die das Lernen erleichtern. Therapeutisch können außerdem die Konzentrationsfähigkeit, die Verhaltenskontrolle sowie die Fähigkeit zur Selbstorganisation geübt und gesteigert werden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Möchte man als Eltern den Kampf nicht manchmal aufgeben? „Die Frage nach der Motivation stellt sich nicht, denn man hat keine andere Wahl als das Kind zur Schule zu schicken“, sagt die Kleinmachnower Mutter. Doch sie wünscht sich, dass hingehört wird. „Zugehört, angehört, was die Eltern sagen.“ Schlimm sei nicht das ADHS selbst, sondern die Vorurteile. „Je nach Geschmack haben wir Eltern uns angeblich nicht gekümmert oder zu stark gekümmert, wir sollten strenger sein, oder gerne auch das Gegenteil.“

„Gute Tipps“ von Laien sind unerwünscht

An dem Kind habe sich auch gezeigt, wer wirklich ein Freund sei: „Gute Tipps haben alle zur Verfügung, am besten ist: Du musst mal mit dem Kind reden! – Auf diese Idee kommt man ja von alleine nicht.“ Wirkliche Freunde würden irgendwann akzeptieren, dass sie es nicht besser wissen. „Sie hören zu, leisten Beistand, überlegen mit, trocknen Tränen, nehmen das Kind liebevoll an, was dieses dankbar aufnimmt, denn es kennt so viel Ablehnung.“

Die Diversität nehme immer mehr zu, sagt die Kleinmachnowerin. Bei Fußballspielen werde die Regenbogenflagge gehisst. „Die Herausforderung besteht darin, zu akzeptieren, dass das Kind anders ist, sich anders entwickelt als die Norm.“ Dabei haben ihr und ihrem Mann Fachleute und Schulungen geholfen. Doch als sie entdeckten, dass auch bedeutende Wissenschaftler, Forscher, Entdecker und Schauspieler betroffen sind, sei ihnen klar geworden, dass dieses „Anderssein“, dieses Abweichen von der Norm, durchaus eine positive Seite habe. „Die Gesellschaft braucht Menschen, die anders sind, sonst gibt es keine Entwicklung.“

Von Konstanze Kobel-Höller