Adventszauber in TKS, Werder und Co. - Diese Weihnachtsmärkte locken in Potsdam-Mittelmark

Pünktlich zum 1. Advent starten auch im Potsdamer Umland wieder die Advents- und Weihnachtsmärkte – mit Glühwein, Lebkuchen, Zuckerwatte, buntem Programm und Handwerkskunst. Die MAZ präsentiert eine Auswahl.