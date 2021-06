Ärger um Hecken und Blütenblätter: Reinigungspflichten von Anliegern

Kleinmachnow

„Meine Sträucher ragen zu weit heraus“, ärgert sich die Kleinmachnowerin Martina Dettke und zeigt auf ihre Büsche, die etwas aus dem Zaun herausstehen. Auch den nicht asphaltierten Gehweg muss sie von Blütenblättern und Kieferzapfen reinigen und Verschmutzungen „wie Unrat oder Wildkräuter“ entfernen. All das steht auf einem Zettel, den sie gerade im Briefkasten vorgefunden hat, eingeworfen von zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes. Ebenfalls steht dort, dass sie genau eine Woche Zeit für die Erledigung der Aufträge hat

Jedes Jahr bekommt Dettke ein solches Schreiben und sie schwankt zwischen Ärger und Belustigung. Den Zettel hat sie schon ihrem Mann auf die Treppe gelegt, als Arbeitsauftrag. Der hat sich extra eine neue Harke gekauft, sagt sie. Ein paar Häuser weiter ragen Blumen aus einem prachtvollen Garten. Hier habe sich die Bewohnerin voriges Jahr gewehrt, erzählt Dettke, schließlich handle es sich um ein Paradies für Bienen und Hummeln. Da sei das Ordnungsamt ausnahmsweise nachgiebig gewesen.

Andere Problemstellen

Ärgern tut sie sich, weil an anderen Stellen gar nichts passiere, wie Dettke reklamiert. Auch Fotos kann sie zeigen, von zugewachsenen Gehwegen auf der Förster-Funke-Allee, auf denen den Fußgängern nichts anderes mehr übrig bleibt, als auf den Radweg auszuweichen. Eine andere Kleinmachnowerin ärgert sich über Bereiche in der Ernst-Thälmann-Straße, die es ihr unmöglich machen, dort einen Rollstuhl zu schieben. Auf Facebook beschwert sich eine Userin, dass die Gemeinde selbst ihren Pflegeaufgaben nicht ausreichend nachkommen würde.

Diese Hecke wächst schon länger auf den Gehweg der Förster-Funke-Allee. Quelle: privat

Derzeit werden Grundstückseigentümer und Mieter durch das Team des Ordnungsamtes verstärkt gebeten, den Gehweg vor dem Grundstück von Gras, Tannenzapfen oder Laub zu befreien oder Hecken und Sträucher zurückzuschneiden, wenn diese in den Gehweg hineinzuragen. „Das Ordnungsamt spricht erst dann mit den Verantwortlichen, wenn eine Beeinträchtigung für andere abzusehen ist“, so die Verwaltung, die von „freundlichen Aufforderungen“ spricht. Generell habe aber jeder Anwohner ohnehin immer die Pflicht, die an sein Grundstück angrenzenden Flächen sauber und sicher zu halten.

Genaue Vorgaben

Grundstückseigentümer oder Anwohner haben ihre Grundstücksflächen und Gebäude so zu sichern, dass Benutzer von Gehwegen, Radwegen und Fahrbahnen nicht durch Bäume, Sträucher oder deren Äste behindert werden, besagt die Kleinmachnows. Die meisten Kommunen haben entsprechende Vorgaben. In Kleinmachnow muss der freie Raum über der Fahrbahn mindestens 4,50 Meter und über Gehwegen 2,50 Meter betragen, der seitliche Abstand vom befestigten Fahrbahnrand 1,20 Meter.

Die dafür meistens kleinen Pflegearbeiten sind ganzjährig erlaubt – lediglich radikale Rückschnitte oder das Entfernen der Hecke seien nur in der Zeit von Oktober bis Februar erlaubt, damit Vögel nicht beim Brüten gestört werden. „Schonende Form- und Pflegeschnitte“, um die es hier gehe, seien laut Bundesnaturschutzgesetz aber auch im Sommer kein Problem. Entsprechendes gelte auch für kronenpflegerischen Maßnahmen bei Bäumen – nach Prüfung des Baumes auf Brutgeschehen.

Situation in Teltow und Stahnsdorf

Auch die Stadt Teltow hat „Allgemeine Anliegerpflichten“ festgelegt, hat aber keine Wünsche, bis zu welcher Höhe Wege und Straßen freigehalten werden müssen. In Stahnsdorf muss „Geäst von Bäumen über Geh- und Radwegen“ mindestens 2,5 Meter „vom Erdboden entfernt gehalten werden, sofern dieses möglich ist“. Allerdings sind hier laut Straßenreinigungssatzung die meisten Grundstückseigentümer zusätzlich dazu verpflichtet, die Straße vor ihrem Haus außerhalb der Winterreinigung bis zur Fahrbahnmitte zu reinigen.

Von Konstanze Kobel-Höller