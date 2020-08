Nuthetal/Potsdam/Teltow

Bei der Akademie 2. Lebenshälfte ist es seit Jahren Tradition, im August, wenn der Sommer ausklingt und die Leute aus dem Urlaub zurückkehren, sich mit einem besonderen Programm in Erinnerung zu rufen. Dieses Jahr ist freilich vieles anders. Dieses Jahr ist die Sommerakademie, wie sich das besondere Programm nennt, mehr als ein Erinnerungsruf. Sie ist vor allem ein Lebenszeichen in eigener Sache. Motto: „Uns gibt es noch!“

Die schweren Zeiten sind noch nicht vorbei

Die Akademie 2. Lebenshälfte mit ihren drei Kontaktstellen in Nuthetal, Potsdam und Teltow hat harte Monate hinter sich. Und die schweren Zeiten sind noch nicht vorbei. Nach der zweimonatigen Corona-Schließzeit, in der die Akademie fast ohne Einnahmen blieb, ist das Kursprogramm zwar wieder angelaufen, aber nur unter erheblichen Einschränkungen. Es gilt zum Beispiel weiter die Abstandsregelung, die es etwa in der Nuthetaler Akademie unmöglich macht, einen Kurs mit zehn und mehr Leuten durchzuführen.

Derzeit ist nur die Hälfte des Normalbetriebs möglich

„Derzeit ist nur die Hälfte des Normalbetriebs möglich“, sagt Judith Wermelskirch, Leiterin der Nuthetaler Akademie. Das Problem vor allem in der zweimonatigen Schließzeit, aber auch jetzt: Das Land fördert die Bildungsangebote nach derzeitigem Stand nur, wenn diese auch durchgeführt werden. „Wenn wir keine Bildung anbieten können, gibt es keine Förderung“, sagt Manuela Klecha, Bildungskoordinatorin der Potsdamer Kontaktstelle.

„Uns hat es volle Breitseite erwischt“

Das betraf und betrifft auch das Netzwerk an Ehrenamtlichen, das die Akademie für Schulen und Kitas in der Region aufgebaut hat. Da gibt es zum Beispiel Lernpaten und Vorleseomis und -opis für die Kinder, erzählt Astrid Kiy. Für solche Angebote wird die Akademie auch von Kommunen gefördert. „Wenn das wegfällt, ist das ein Problem“, sagt sie. „Uns hat es volle Breitseite erwischt“, ergänzt ihre Kollegin aus Nuthetal, die noch hinzufügt: „Wir werden alles versuchen, dass wir überleben.“ Weg waren die Akademie-Mitstreiter freilich nie. Im schlimmsten Corona-Ausnahmezustand wurden sie auch zu so etwas wie ein Hilfsanker für Menschen in der 2. Lebenshälfte.

Viele sind happy, dass sie sich wieder treffen dürfen

„Online-Kurse haben teilweise, manchmal aber auch überraschend gut geklappt“, so Manuela Klecha. „Die älteren Damen und Herren waren stolz, es selbst hinbekommen zu haben“, sagt Astrid Kiy. Das Bedürfnis nach persönlichen Kontakten ist indes größer denn je. „Es sind nicht alle wieder da, aber die meisten sind happy, dass sie sich wieder treffen dürfen“, sagt Wermelskirch. So rufen sie nun zur Sommerakademie, die ab Samstag eine Woche lang unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen und in Teilen unter freiem Himmel stattfindet. Es wird auch eine Lesung geben, in der Mitstreiter des Nuthetaler Kurses „Autobiografisches Schreiben“ unter anderem Erlebnisse in der Corona-Zeit reflektieren werden.

Sommerakademie – das Programm 22. August: ab 15 Uhr Vernissage „Vertrauen und Zuversicht“; Teltow, Rheinstraße 17b, 3. Etage. 24. August: ab 10 Uhr Schöpferisches Gestalten in Collagen, Teltow, Rheinstraße 17b, 3. Etage. 25. August: 10 Uhr „Impressionen nach der Natur“ – Freilichtmalerei; Treffpunkt: Zum Springbruch 6, Bergholz-Rehbrücke. 26. August: ab 10 Uhr Kräuterwanderung im Volkspark, Treffpunkt Eingang Volkspark Potsdam, Biosphäre, Georg-Hermann-Allee 99. 27. August: ab 10 Uhr Lesung von Autoren des Schreibkurses Nuthetal, Zum Springbruch 6, Bergholz-Rehbrücke. 28. August: 15 Uhr Besuch des Potsdam-Museums, Eingang Am Alten Markt 9 in Potsdam. Vorherige Anmeldung ist für alle Veranstaltungen erforderlich! Teltow: 03328/47 31 34; Nuthetal: 033200/556 21; Potsdam: 0331/20046 95

Von Jens Steglich