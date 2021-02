Stahnsdorf

Rund um die Bombenentschärfung gab es eine Menge zu berichten. Hier finden Sie eine Sammlung der Beiträge, die die MAZ vor einem Jahr veröffentlicht hat:

Bombenticker – live mit dabei

Bombe erfolgreich gesprengt – mehrere Häuser beschädigt

Bei Bauarbeiten in Stahnsdorf ist am Freitag eine 500-Kilogramm-Bombe gefunden worden. Mehrere tausend Einwohner mussten am Abend ihre Häuser verlassen. Eine Entschärfung war nicht möglich, die Bombe musste gesprengt werden. Alle Ereignisse des Tages und der Nacht zum Nachlesen gibt es hier. (Der Bombenticker)

Nach der Bombenentschärfung. Quelle: Julian Stähle

Nachbetrachtungen

Bombensprengung in Stahnsdorf – der Morgen danach

In der Nacht zu Samstag ist in Stahnsdorf eine 500-Kilogramm-Bombe gesprengt worden. Die Detonation löste an mehreren Häusern Schäden aus, Dächer wurden abgedeckt, Fenster zerbrachen. Eindrücke vom Morgen danach.

Interview mit dem Entschärfer: „Im Umkreis von 200 Metern hätte wohl niemand überlebt“

Kampfmittelexperte Mike Schwitzke hat an der Sprengung der Stahnsdorfer Bombe gearbeitet. Im MAZ-Interview sagt er, wieso der Sperrkreis so wichtig war, wieso der Entschärfungsroboter kein Roboter ist und wieso es in Wirklichkeit keine kontrollierte Sprengung war.

Bauherr bestätigt Fehler auf Bomben-Baustelle

Ein Subunternehmer habe an einer Stelle gebaggert, die noch nicht auf Kampfmittel untersucht war. Das sei nicht mit Bonava abgesprochen gewesen, so die Sprecherin des Bauherren. Sie baut darauf, dass die Versicherungen der Geschädigten zahlen.

Keine Ermittlungen zu Fehlverhalten auf Bombenbaustelle?

Obwohl der Bauherr eingeräumt hat, dass auf seiner Baustelle eine Auflage in Zusammenhang mit der Kampfmittelfreiheit nicht eingehalten wurde, scheint das Interesse der Behörden gering, die Vorgänge rund um die Bombensprengung zu untersuchen. Unversicherte Schäden werden so wohl nicht ersetzt werden.

Innenminister Michael Stübgen besucht die Bombenbaustelle in Stahnsdorf. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Sprengung in Stahnsdorf: Innenminister macht sich Bild von Bomben-Fundstelle

Zum Gespräch bat Innenminister Michael Stübgen eine Woche nach Sprengung der 500-Kilo-Bombe Stahnsdorfs Bürgermeister Albers. Auch die betroffene Baustelle besuchte er. Was verbindet den Theologen mit dem Fund?

Bombe in Stahnsdorf: Baufirma hat Kampfmittel-Auflage missachtet

Die Bauarbeiten, bei denen der Stahnsdorfer 500-Kilo-Blindgänger gefunden wurde, hätten von einem Kampfmittelexperten begleitet werden müssen. Vor Ort war aber keiner, als Bombe ausgehoben wurde. Bonava sagt, ein Subunternehmer war verantwortlich. Wer haftet nun für die Schäden?

Stahnsdorf nach der Bombe: Bürgermeister rechnet mit hohen Schäden

Die Sprengung einer 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erschütterte Stahnsdorf Anfang Februar. Mittlerweile wurde analysiert, ob die Abläufe künftig verbessert werden könnten. Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) zieht im MAZ-Interview eine Bilanz.

Entstandene Schäden

Sturmtief „Sabine“: Wohnhaus muss unter Hochdruck repariert werden

Nur Stunden nach der Sprengung einer Weltkriegsbombe macht Sven Borchardt das Wohnhaus von über 30 Mietern mit Notreparaturen wieder bewohnbar – denn Sturmtief „Sabine“ naht. Enttäuscht ist er von der ersten Reaktion seiner Gebäudeversicherung.

„Das Haus ist nur 20 Meter vom Ort der Sprengung entfernt“

Der Kleinmachnower Jörg Carow hat seinen Arbeitsplatz direkt neben dem Fundort der Weltkriegsbombe, die in der Nacht zum Samstag gesprengt werden musste. Er ging mit dem Wissen ins Bett, dass entschärft und nicht gesprengt wird.

Sven Ratzburgs Haus wurde von der Explosion stark getroffe. Quelle: Friedrich Bungert

Die Explosion bedroht seine Existenz: „Ich wollte diesen Knall nicht“

Am Morgen nach der Sprengung der 500-Kilo-Fliegerbombe in Stahnsdorf dämmert es Sven Ratzburg, welche Schäden die Explosion an seinem Wohnhaus angerichtet hat – und an der sensiblen Tontechnik, die seine berufliche Existenz darstellt.

Anwohner nach der Sprengung: „Das nächste Mal baue ich bombensicher“

Sven Ratzburg ist erleichtert: Er muss sein Haus trotz Bombenschadens nicht abreißen. Zahlreiche Sanierungsarbeiten werden ihn und seine Familie dieses Jahr aber begleiten. Auch seine Werkstatt wird er neu bauen.

Bombe: Junge Familie in Stahnsdorf verliert ihr Zuhause

Nach der Sprengung einer Weltkriegsbombe in Stahnsdorf ist ein Haus so stark beschädigt, dass es vielleicht abgerissen werden muss. Die Gemeindeverwaltung bietet der betroffenen jungen Frau eine Übergangswohnung und weitere Hilfe an.

Einfamilienhaus in Stahnsdorf muss abgerissen werden

Ein Einfamilienhaus in Stahnsdorf muss infolge der Bombensprengung am 8. Februar abgerissen werden. Die Gemeindeverwaltung hat der betroffenen Familie vorübergehend zwei Alternativwohnungen angeboten.

Ein Haus am Rande der Baustelle in Stahnsdorf, auf der die Bombe gefunden wurde, muss abgerissen werden. Die Druckwelle infolge der Sprengung hatte das Haus zerstört. Quelle: Gesine Michalsky

Stahnsdorf: Firma reißt neues Einfamilienhaus ab

In Stahnsdorf hat eine Abbruchfirma begonnen, ein nur einige Jahre altes Einfamilienhaus abzureißen. Das Gebäude war durch die Erschütterung infolge der Bombensprengung am 8. Februar so stark beschädigt worden, dass ein Gutachter es für nicht mehr bewohnbar erklären musste.

Nach Bombensprengung in Stahnsdorf: Tierärztin fürchtet um Existenz

Bei der Detonation einer 500-Kilogramm-Bombe in Stahnsdorf ist auch die Praxis von Tierärztin Cordula Wirtz in Mitleidenschaft geraten. Zahlt die Versicherung nicht für die Schäden, muss sie ihre Praxis schließen, sagt sie. „Einen neuen Kredit kann ich nicht aufnehmen.“

Stahnsdorfer Hof macht dicht – diesmal die Fenster

Nach der Bombensprengung in der Stahnsdorfer Wilhelm-Külz-Straße sind die Eigentümer des Stahnsdorfer Hofes mit fast 100 zerstörten Scheiben konfrontiert. Im Ballsaal sind auf beiden Seiten die Fenster kaputt, sogar eine Stahltüre wurde von der Druckwelle aufgedrückt.

Wo die Bombe herkam: Historisches

Stahnsdorfer Blindgänger: Die Nacht, in der die Bombe fiel

Gefunden wurde die Stahnsdorfer Bombe am 7. Februar 2020, gesprengt wurde sie in der Nacht darauf. Doch das ist noch nicht alles, was es dazu zu sagen gibt. Denn um diesen einen Sprengkörper herum lässt sich eine Geschichte erzählen, die zeigt, wie eine ganze Region verändert wurde.

Comic zur Bombensprengung

Stahnsdorferin sagt Danke per Comic

Eike Ines Redlich saß mit ihren Kindern im Zug auf dem Weg zurück nach Stahnsdorf, gerade den Ski-Urlaub hinter sich, als sie die Nachricht von der bevorstehenden Bombensprengung erreichte. Tausend Gedanken setzten sich in Gang. Redlich schrieb sie auf und verarbeitete sie in einem Comic. Ein Gastbeitrag.

