Kleinmachnow

Die Arbeiten für die Luxussanierung der Neuen Hakeburg auf dem Seeberg in Kleinmachnow haben gestern begonnen. Auf zwei Flächen vor sowie hinter den Burgmauern im Bereich des Wirtschaftsgebäudes waren seit den Morgenstunden Bagger im Einsatz, um zuvor entfernte Bäume auf Haufen zu stapeln. Spaziergänger, Jogger und Radfahrer haben das Geschehen beobachtet.

34 Eigentumswohnungen sind geplant

Auf dem vier Hektar großen Gelände, dass direkt an den Machnower See angrenzt, entstehen insgesamt 34 Eigentumswohnungen mit jeweils ein bis sechs Zimmern. Zuerst sollen die Burg selbst, das Wirtschaftsgebäude sowie das Torhaus am Fuß des Seeberges saniert werden. Die 18 sich in diesen Gebäuden befindenden Wohnungen werden voraussichtlich Ende des Jahres 2023 bezugsfertig sein. Alle Eigentumswohnungen werden mit Aufzug, Echtholzparkett, Kamin sowie Terrasse oder Balkon ausgestattet sein. Später entstehen in zwei neu zu errichtenden Villen weitere 16 ebenso luxuriös ausgestattete Wohnungen. Die künftigen Bewohner können frühestens im Herbst 2024 dort einziehen.

Gelände darf weiter durchquert werden

Einige Kleinmachnower sorgen sich darum, dass sie, ebenso wie zu DDR-Zeiten, das Gelände rund um die Burg in Zukunft nicht mehr zum Spazierengehen und Radfahren nutzen können. So hätten sich bereits besorgte Einwohner bei der Gemeindeverwaltung gemeldet, um sich über ein eventuell geplantes Betretungsverbot zu informieren. Dies war von der Pressestelle der Gemeinde zu erfahren.

Fußgänger und Radler müssten ein solches Verbot allerdings nicht befürchten, war weiter zu erfahren. So sei das Recht zum Durchqueren des Areals bereits gesichert.

SED-Parteihochschule zu DDR-Zeiten

Zu DDR-Zeiten beherbergte das Burggebäude die SED-Parteihochschule. Später hat sich in dem Gebäude der Sitz des sogenannten Intelligenzclubs Joliot-Curie, in dem unter anderem Künstler, Kulturschaffende und Intellektuelle zusammenkamen, befunden. Anschließend war das Haus SED-Gästehaus. Zuletzt ist die Neue Hakeburg Ende Dezember 2021 in die Schlagzeilen geraten, weil Unbekannte Feuer in dem Burggebäude gelegt haben. Das Haupttor stand vollständig in Flammen. Bereits zuvor hat es in dem Gebäude mehrere kleine Brände gegeben. Jugendliche haben in dem Haus Partys gefeiert und randaliert.

Projekt sorgt immer wieder für Ärger

Die eigentlichen Bauarbeiten werden wohl spätestens im Frühjahr dieses Jahres beginnen. Bernd Ehret, der Chef der in die Burg investierenden Skyland-Gruppe, war gestern nicht erreichbar, um einen konkreten Termin zu nennen. Die beiden künftigen Neubauten sollen hinsichtlich der Form und Farbe an das Erscheinungsbild des historischen Burggebäudes angepasst werden. Das Projekt ist in Kleinmachnow umstritten. Im Jahr 2007 plante die Vivaro GmbH, das Haus zu sanieren sowie außerdem einen Biergarten und zusätzliche Gebäude zu errichten. Weil die zusätzlichen Bauflächen im Landschaftsschutzgebiet liegen, gab es hitzige Debatten in der Gemeindevertreterversammlung, um Baurecht für das Vorhaben zu gewähren.

Von Elke Kögler