Potsdam-Mittelmark

Ab Montag können Schulkinder der meisten Jahrgangsstufen dem Präsenzunterricht fernbleiben. Ist das eine gute Sache, die für leere Klassenzimmer im Potsdamer Umland sorgen wird? Wie denken Schulen und Eltern darüber? Die MAZ hat nachgefragt.

Schule als sicherer Ort

„Das finde ich total blöd“, kommentiert Matthias Röhm, Schulleiter der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow den Beschluss. „Es macht überhaupt keinen Sinn und den Lehrern mehr als die doppelte Arbeit.“ Röhm hat daher alle „seine“ Eltern darum gebeten, ihre Kinder weiterhin in die Schule zu schicken. „Ich denke, das ist ein sicherer Ort“, sagt er – mit den Tests, dem Lüftungskonzept und allen anderen Maßnahmen.

Bisher habe es in seiner Schule vielleicht sechs oder sieben Infektionsfälle bei 280 Kindern gegeben – nicht zuletzt, weil auch die Eltern für das Thema sensibilisiert seien, Kinder mit Symptomen frühzeitig zu Hause ließen und auch Geschwisterkinder nicht zur Schule schicken. Und die Eltern scheinen sich ihm anzuschließen, bis zum Gespräch mit der MAZ hatte er noch keine Rückmeldung, dass sich jemand gegen den Schulbesuch entscheiden würde.

Gemeinsames Interesse: Etwas lernen

Henrik Reinkensmeier, Direktor des Michendorfer Wolkenberg-Gymnasium, geht davon aus, dass nur ganz wenige oder gar keine Schüler ab Montag zuhause bleiben werden, „weil Eltern und Schüler ein Interesse verbindet und das ist: etwas zu lernen.“ Pädagogisch-didaktische Fernwärme, wie er Homeschooling nennt, bringe nur unzureichend Lernerfolge. „Wir versuchen deshalb die Schüler weitreichend im Präsenzunterricht zu halten“, sagt er.

Das Wolkenberg Gymnasium in Michendorf. Quelle: Friedrich Bungert

Durch das umfangreiche Testregime vor Ort sei die Schule auch relativ sicher. „Die Schüler werden bei uns drei Mal in der Woche unter Aufsicht der Lehrer getestet. Beim Auftreten eines positiven Schnelltests wird die Frequenz der Testungen in der betroffenen Klasse noch einmal erhöht, bis wir ein klares Bild sehen“, sagt Reinkensmeier und fügt hinzu: „So sind wir bisher gut und ohne Gruppenquarantänen durch die Pandemie gekommen.“

Lieber das Wechselmodell

Aus Sicht von Ines Lenius, Direktorin der Carl-von-Ossietzky-Schule in Werder, ist die Präsenzpflicht auszusetzen das falsche Zeichen. Es sei unstrittig, dass angesichts der dramatischen Corona-Lage etwas getan werden muss. Für sie wäre das Wechselmodell, das in Zeiten der Pandemie bereits umgesetzt wurde, aber der bessere Weg. Was sie und die Lehrerinnen und Lehrer an der Schule besonders frustriert: Bisher haben sie vom Bildungsministerium noch keine offiziellen Informationen erhalten. Damit könne die Schule weder selbst die Eltern informieren noch Vorbereitungen für die kommende Woche treffen.

„Es kann mir also passieren, dass ich am Montag vor meiner Klasse stehe und nur wenige Schüler da sind“, sagt Ines Lenius. Technisch wäre die Schule zumindest gut ausgestattet, um auf Online-Unterricht umzustellen, aber in den Elternhäusern sehe das teilweise anders aus. Wenn alle Kinder zu Hause blieben, stehe nicht immer für jeden ein Laptop bereit.

Vorschlag kam nicht von den Eltern

In einem Gespräch mit einem Elternvertreter, der auch im Landeselternbeirat vertreten sei, habe sie sich versichert, dass der Vorschlag, auf die Präsenzpflicht zu verzichten, nicht von Seiten der Eltern kam. Sie habe bis jetzt auch noch keine Rückmeldungen von Eltern erhalten, die ihre Kinder zu Hause lassen wollen. „Wichtig ist, dass wir daran festhalten, was die Ministerin gesagt hat: Die Schulen müssen offen bleiben“, so die Direktorin.

Anette Däuper, Elternvertreterin in drei Klassen in Kleinmachnow, wird ihre Kinder jedenfalls in die Schule schicken – und auch die anderen Eltern in ihrem Umfeld haben ihr bisher nichts Anderes signalisiert. „Es ist das Schlimmste für uns Eltern, die Verantwortung für unsere Kinder wahrnehmen zu wollen und wirklich null Unterstützung zu bekommen.“ Es werde einem ganz schlecht, wenn Bildungsministerin Ernst die Aufhebung der Präsenzpflicht damit begründe, dass nicht ausreichend Tests zur Verfügung stünden. „Jetzt haben wir die Wahl, Kinder ungeschützt sehenden Auges in diese hochansteckende Situation zu lassen oder sie wieder rauszunehmen und wieder nicht teilhaben zu lassen.“

„Es ist echt übel“

Es fühle sich nicht gut an, so hilflos zu sein, immer wieder diesen falschen und schlechten Entscheidungen ausgeliefert zu sein. „Wir machen unseren Job und die Entscheider machen ihn nicht gut genug – das muss man ganz klar sagen.“ Es sei auch nicht so, dass es der Wunsch der Eltern gewesen sei, die Kinder zuhause lassen zu dürfen und man ihnen jetzt entgegenkomme. „Es ist echt übel.“ Außerdem befürchtet sie, dass durch die neue Regelung kein normaler Unterricht mehr stattfinden könne.

Die Bedingungen fürs Zuhausebleiben Weiterhin Präsenzpflicht gilt für die Jahrgangsstufen 6 der Primarstufe, 9 und 10, sowie 11, 12 und 13 der gymnasialen Oberstufe. Außerdem in den Oberstufenzentren (OSZ). Ausgesetzt ist die Präsenzpflicht in den Jahrgangsstufen 1 bis 5 der Primarstufe, 5 und 6 der Leistungs- und Begabungsklassen sowie der Förderschulen sowie der Stufen 7 und 8 der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen. Eine Erklärung über das Fernbleiben des Kindes vom Präsenzunterricht müssen die Eltern der Schule abgeben, eine Begründung ist nicht nötig. Die Dauer ist mindestens eine (Schul-)Woche! Das Fernbleiben gilt als entschuldigtes Fehlen. Am Anfang der Woche sollen die Kinder/Jugendlichen von der Schule mit Lernaufgaben versorgt werden. Ein Anspruch auf Distanzunterricht besteht nicht! Die Schulen können entscheiden, bei den „Lerngruppen, bei denen Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht fernbleiben“, auf die Leistungsbeurteilung zu verzichten.

„Grundsätzlich kann man sagen, dass es eine Aktion des Ministeriums ist, die sich kaum niederschlagen wird“, vermutet Stefan Kolb, Elternvertreter in der Kleinmachnower Hoffbauer Gesamtschule. Das sei aber ganz natürlich, da viele Eltern arbeiten würden und auf die Betreuung angewiesen seien. Auch er selbst wird sein Kind weiter in die Schule schicken – wie die anderen Eltern, von denen er bisher gehört hat. Dass die Weihnachtsferien vorverlegt werden, findet er an dem Paket gut, das sei auch von den Eltern schon lange gefordert worden.

Der Teufel steckt im Detail

Besonders kritisiert er die Feinheiten in dem Beschluss: Die Schulen sollen die Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, am Anfang der Woche mit Lernaufgaben versorgen – ein Anspruch auf Distanzunterricht besteht nicht, ist ausdrücklich vermerkt. Zudem kann bei ihnen auf eine Leistungsbewertung verzichtet werden. Je nach Schule und Lehrer könne es also durchaus sein, dass das Kind dann nicht mehr ordentlich beschult wird. Generell werden die Schulen vom Bildungsministerium gebeten, die drei Wochen bis zu den Weihnachtsferien mit Wiederholungen und Aufarbeiten von Lernlücken zu verbringen. , „Man lässt es so dahintröpfeln, kann man sagen.“

Kein Verständnis hat Stefan Kolb auch dafür, dass Kinder, die zuhause bleiben, als entschuldigt fehlend dokumentiert werden. Das sieht auch Karli Krause aus Stahnsdorf so, der bis vor kurzem Vorsitzender der Elternkonferenz der Lindenhof-Grundschule war und sowohl hier als auch am Vicco-von-Bülow-Gymnasium Töchter hat.

Generell findet er gut, dass man jetzt die Wahl hat, doch das Chaos im Ministerium rund um den Beschluss kritisiert er ebenso wie die Handlungsunfähigkeit des Gesundheitsamtes. Er möchte, dass die Schulleiter darüber entscheiden können, wie mit Quarantäne in der Schule umgegangen wird. „Die machen das sowieso, haben aber kein Mandat dafür. Nur das Gesundheitsamt kann final eine Entscheidung treffen, das hat aber gerade schriftlich kapituliert – wie passt denn das zusammen?“ Es sei überhaupt ein Problem in letzter Zeit, dass alle inoffiziell gehandelt und Verantwortung getragen hätten.

Er selbst sieht die Option, das Kind vom Präsenzunterricht abzumelden, „eher als Joker: Wenn es mir zu brenzlig wird, hole ich das Kind raus.“

Von Konstanze Kobel-Höller, Jens Steglich und Luise Fröhlich