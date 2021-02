Kleinmachnow

Am einstigen Gutshofgelände am Zehlendorfer Damm in Kleinmachnow lässt die Gemeinde einen historischen Mauerabschnitt instand setzen. Dafür müssen zur Vorbereitung in dieser Woche Bäume gefällt werden, vor allem Spitzahorn und Robinien, teilt Pressesprecherin Martina Bellack mit.

Herrenhaus wurde im Krieg zerstört

Die aus Feld- und Ziegelsteinen errichtete Mauer, die das Plateau des kriegszerstörten Herrenhauses abfängt, sei seit Jahren baufällig und teilweise eingestürzt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Wurzeln der Bäume üben hohen Druck auf das Mauerwerk aus, was zu weiteren Schäden führe. Die Rettungsarbeiten sind im Haushalt 2021 eingeplant und werden unter Einbeziehung der Denkmalschutzbehörde im Laufe dieses Jahres durchgeführt, so Bellack weiter.

Aus Gründen der Verkehrssicherung muss außerdem ein sehr stark geneigter Eschenahorn gefällt werden, der an der Feldsteinmauer am Westrand der Gutshof-Freifläche steht. Er droht, auf einen Weg an der Bäkewiese zu stürzen.

Mit der angedachten Neugestaltung des ehemaligen Gutshofes zum „Gutspark Altes Dorf Kleinmachnow“ haben die Fällarbeiten übrigens nichts zu tun. Dieses Thema soll in den Fachausschuss-Sitzungen im April 2021 weiterberaten werden. Eine Entscheidung der Gemeindevertretung zur Herstellung des Gutsparks steht noch aus.

