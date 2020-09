Bei der Potsdamer Stammbahn bewegt sich was

Teltow

Das Interesse an der Wiederbelebung der Potsdamer Stammbahn nimmt Fahrt auf: 100 Kleinmachnower und Zehlendorfer wollten am Montagabend wissen, wie es mit der historischen Schienenverbindung weitergeht. Aufklärung kam von Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert, Zehlendorfs Bürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski, dem Bahnbeauftragten Alexander Kaczmarek und von der Bürgerinitiative Zehlendorf in Person von Reinhard Crome. Radio-Eins-Programmchef Robert Skuppin moderierte, sodass an diesem Abend alle gern in einem gemeinsamen Zug saßen. „Zurück in die Zukunft“ lautete der Titel, unter dem die Organisatoren vom Regionalmanagement Berlin-Südwest eingeladen hatten.

Berlin und Brandenburg arbeiten dran

Es sei schon ein Meilenstein, dass die Länder Berlin und Brandenburg im Projekt i2030 zusammenarbeiten, aber vor 2022 werde nichts entschieden, bremste Kaczmarek verbreitete Erwartungen. Die Verlängerung der S-Bahn von Teltow-Stadt nach Stahnsdorf in die Sputendorfer Straße sei aber „schon so gut wie in Sack und Tüten“. Die „Stammbahn-Light“ lehnen beide Länder ab. Die Regionalbahn von Wannsee über Mexikoplatz auf der S1 zu verlängern, sei „ein Provisorium, dessen Nutzen für den Aufwand zu gering ist“, begründeten die Verkehrspolitiker. Das Land Brandenburg werde zudem nur eine Entscheidung unterstützen, die ihm auch zugute komme. „Die Anbindung von Kleinmachnow und Dreilinden an das Schienennetz ist dem Land Brandenburg sehr wichtig“, versicherte der Bahnchef. Aktuell vergleiche man in der sogenannten „papiernen Phase“ die Varianten S- und Regionalbahn. „Beide Varianten werden exakt vorgeplant, um am Ende die technisch und finanziell günstigere Variante umzusetzen.“

„Schnell geht anders“

Eine schnelle Lösung sehe anders aus, kritisierte Reinhard Crome. Es sei ein Fehler, auf die Stammbahn zu setzen. Der Ringschluss mit einer wiederaufgebauten Friedhofsbahn sei umweltverträglicher und nütze den Menschen in TKS auch. In Kleinmachnow sehe man das genauso, schloss sich die Vorsitzende des Landschaftsschutzvereins an. Zudem müsse in Kohlhasenbrück an der Berlin-Brandenburger Landesgrenze kein Bahnkreuz mit einem „Monsterbau“ entstehen.

Friedhofsbahn ist etwas für die nächste Generation

„Die Friedhofsbahn ist ein gutes Projekt für die nächste Generation“, antworteten Bahnchef Kaczmarek und Fahrgastverbandssprecher Christfried Tschepe. Michael Grubert hielt dagegen, dass die Friedhofsbahn-Trasse mit Wohnhäusern und einer Sporthalle seit den 90er Jahren bebaut ist. Die Stammbahn sei unverzichtbar, aber nicht wegen TKS, sondern wegen der vielen Pendler aus dem immer bevölkerungsreicheren Umland. „ Kleinmachnow ist nur der Nutznießer“, schränkte der Bürgermeister ein und verwies zum Beispiel auf die 6000 Mitarbeiter im Europarc Dreilinden, die mit einer schnellen Regionalverbindung rechnen.

Abwägen zwischen Verkehrswende und Belangen der Anwohner und der Natur

Man werde jetzt genau abwägen zwischen den Nachteilen für die Anwohner und für die Natur und dagegen „die Verkehrswende setzen, die man produzieren könne“, so Kaczmarek optimistisch. Skuppins Fazit: „Da bewegt sich was. So weit sind sie gar nicht auseinander.“

