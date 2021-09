Betrunken, mit gefälschtem Führerschein und ohne Kfz-Zulassung durch Kleinmachnow

Kleinmachow

Betrunken am Steuer, mit gefälschtem Führerschein und mit einem Auto, das nicht zugelassen war. Da kam einiges zusammen. Die Polizei hat am Freitagmorgen im Rodelberg in Kleinmachnow den Fahrer eines Audi mit Neubrandenburger Kennzeichen kontrolliert.

Ein Alkoholtest ergab 1,18 Promille, der ausländische Führerschein stellte sich als Fälschung heraus und das Fahrzeug war seit Juni nicht mehr zugelassen. Führerschein und Kennzeichen wurden beschlagnahmt. Das Fahrzeug musste abgestellt werden.

Von MAZonline