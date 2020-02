Kleinmachnow

Im Schleusenweg in Kleinmachnow kam es am Montagmorgen zu einem Brand in einer Garage. Das Feuer wurde gegen 7.15 Uhr entdeckt. Die Feuerwehr wurde alarmiert und konnte den Brand löschen.

Zwei Autos, die sich in dem Garagengebäude befanden, wurden vom Ruß im Qualm leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe ist gering geblieben. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Im Zuge der Ermittlungen seitens der Polizei konnte festgestellt werden, dass ein Blitzeinschlag den Brand in der Garage verursacht hatte.

