Kleinmachnow

In Kleinmachnow sind in der Nacht zu Dienstag bei mehreren Auto gezielt die Bordcomputer gestohlen worden. In der Straße Johannistisch öffneten die Täter dafür auf unbekannte Art einen VW und demontierten das System aus der Mittelkonsole. Den gleichen Sachverhalt meldete ein VW-Besitzer aus dem Mozartweg. Auch hier fehlte der Bordcomputer.

Schaden im vierstelligen Bereich

Schließlich wurde der Einbruch in einen weiteren VW aus der Straße Franzosenfichten mitgeteilt. Hier war ebenfalls das Fahrzeug geöffnet und das verbaute Multimediasystem gestohlen worden. Der Schaden an den Fahrzeugen lag jeweils im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat Spuren gesichert

