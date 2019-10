Braucht die Region ein neues Bündnis?

Stahnsdorf

Braucht die Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf-Nuthetal (TKSN) ein neues Netzwerk zur Sicherung von Arbeitskräften? Diese Frage beschäftigte jetzt 20 Unternehmer aus diesen Kommunen bei einem Treffen in Stahnsdorf. Dort sollte sich ein Bündnis gründen, um Erfahrungen auszutauschen, wie Fachleute für die Region gewonnen oder in der Region gehalten werden können.

Speziell für Personalberater

Doch die meisten Betriebe sind bereits in Unternehmerverbänden, Interessengemeinschaften oder Berufsgenossenschaften organisiert. Außerdem gibt es den Regionalen Gewerbeverein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf. „In den anderen Verbänden ist die Arbeitskräftesicherung aber nur eines von vielen Themen, um das sich die Betriebsleitungen aufgrund zahlreicher anderer Aufgaben nicht explizit kümmern können. Deshalb sollten die Personalberater in den Unternehmen, die täglich mit diesem Thema konfrontiert werden, enger miteinander kooperieren und gemeinsam konkrete Projekte vereinbaren“, sieht Christin Schelenz die Notwendigkeit für das neue Netzwerk. Die Personalentwicklerin der Endress + Hauser AG in Stahnsdorf hatte im Sommer die Idee für einen Zusammenschluss. Mit der Stahnsdorfer Wirtschaftsförderin Jördis Teistler und dem Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark bereitete sie seit diesem Frühjahr das Gründungstreffen für ein Netzwerk vor.

Beispiel belegt Sinnhaftigkeit

Dass solche Bündnisse durchaus sinnvoll sein können, belege das Fachkräfteforum Potsdam, das einen Ausbildungs- und Praktikumsführer herausgebracht habe, sagte Jörn Hänsel von der Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg, der die Veranstaltung moderierte. Außerdem veranstalte die Landeshauptstadt gemeinsam mit diesem Netzwerk alljährlich den Fachkräftetag in Potsdam. Auch die regionale Ausbildungsmesse in Teltow war einmal mit dem Ziel initiiert worden, Fachleute für die Region zu gewinnen. Doch mittlerweile würden überregionale Anbieter auf dieser Messe den Firmen im TKS-Land die künftigen Arbeitskräfte abwerben, berichtete der Teltower Elektromeister Michael Müller.

Fahrrad nicht neu erfinden

Bevor die Unternehmer aber das Fahrrad sozusagen neu erfinden, wollen sie erst einmal prüfen, welche Netzwerke es in der Region gibt, denen sie sich vielleicht anschließen könnten, lautete das Fazit der Veranstaltung. Vielleicht könnte auch der Regionale Gewerbeverein die Arbeitskräftesicherung als ein Arbeitsgebiet aufnehmen. Wirtschaftsförderer Hänsel will im nächsten Frühjahr dem Vereinsvorstand in einer seiner Sitzungen diesen Vorschlag zumindest einmal vorstellen.

Von Heinz Helwig