Stahnsdorf

Mehr als 40 Millionen Euro will die Gemeinde Stahnsdorf in diesem und im nächsten Jahr für ihre soziale Infrastruktur ausgeben. So sollen in Stahnsdorf ein Schulcampus angelegt, zwei Kitas errichtet und ein neues Feuerwehrdepot gebaut werden. Im Verbund mit den anderen beiden Kommunen soll außerdem der regionale Bauhof Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf im Stahnsdorfer Gewerbegebiet aufgebaut werden. Über diese und weitere Herausforderungen für die Gemeinde in diesem Jahr spricht Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) im MAZ-Interview.

Herr Albers, sind Sie gut im neuen Jahr angekommen?

Bernd Albers: Ich habe das neue Jahr daheim mit meiner Familie nach einem Raclette-Essen und mit einem Tischfeuerwerk begrüßt.

Was erwarten Sie von diesem Jahr?

Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder so weit wie möglich in ein normales Leben zurückkehren können, das nicht von der Pandemie bestimmt wird. Ich wünsche den Stahnsdorfern, dass sie gesund bleiben und ihren Job behalten.

Zur Person Bernd Albers wurde 1968 geboren und wuchs in Stahnsdorf auf. Nach dem Wehrdienst studierte er Betriebswirtschaft in Leipzig und später Rechtswissenschaft in Kiel. Der Diplomjurist war 1993 Mitbegründer der Stahnsdorfer Wählergruppe „Bürger für Bürger“, deren Anhänger er bis heute ist. Als sachkundiger Einwohner war Albers bereits von 1993 bis 2000 in verschiedenen Fach-Ausschüssen der Stahnsdorfer Gemeindevertretung kommunalpolitisch aktiv. Bürgermeister von Stahnsdorf ist Albers seit dem 5. Juli 2008. Für dieses Amt wurde er 2016 wiedergewählt. Der Familienvater hat zwei Kinder: Nina (12) und Arne (10). Er lebt mit seiner Familie in Stahnsdorf.

Stahnsdorf liegt in der Corona-Statistik des Landkreises zwar nicht so weit vorn wie Teltow und Kleinmachnow. Wie erklären Sie sich trotzdem die hohen Fallzahlen in der Region?

Ich denke, das hat mit der größten Bevölkerungsdichte im Landkreis Potsdam-Mittelmark zu tun. Außerdem haben wir hier eine sehr starke Pendlerbewegung nach Berlin und Potsdam.

Was halten Sie vom Impfen?

Ich werde mich impfen lassen, denn ich sehe keine andere Alternative, um das Corona-Virus zu bekämpfen. Ich halte es für eine moralische Verpflichtung.

Was haben Sie sich noch für 2021 vorgenommen?

Ich möchte mein Gewicht etwas reduzieren, mich mehr bewegen. Ich habe schon mit Spaziergängen am Abend durch Stahnsdorf begonnen.

Was wollen Sie für Stahnsdorf bewegen?

Wir wollen vor allem unsere soziale Infrastruktur in der Gemeinde voranbringen und haben uns dafür hohe Ziele gesteckt.

Sie meinen den künftigen Lindenhof-Campus in Stahnsdorf?

Nicht nur. Neben dem neuen Schulgebäude, der Sporthalle, dem Parkplatz und den Außenanlagen an der Mühlenstraße wollen wir eine neue Kita im Dahlienweg und eine weitere Kita „Mäusenest“ in Ergänzung der Musik-Kita „Mäuseburg“ in Stahnsdorf bauen. Die Baugenehmigungen für beide Kitas liegen seit einigen Tagen vor. Außerdem wird neben dem Gemeindezentrum endlich das neue Feuerwehrdepot errichtet. Insgesamt haben wir mehr als 40 Millionen Euro eingeplant, um die soziale Infrastruktur weiter voranzubringen. Für diese Projekte haben wir bereits im vorigen Jahr entscheidende Weichen gestellt.

Die neue Zwei-Feld-Sporthalle wird das erste Gebäude auf dem künftigen Lindenhof-Campus an der Mühlenstraße in Stahnsdorf sein. Quelle: Scheidt Kasprusch Architekten

Wenn Sie noch einmal kurz aufs vergangene Jahr zurückschauen, was bleibt Ihnen am stärksten in Erinnerung?

Wir haben trotz der Corona-Pandemie und des Lockdowns einige Meilensteine für unsere Ortsentwicklung setzen können. Ich denke da beispielsweise an die neue Landesstraße 77, die zusammen mit der Biomalzspange und der umgebauten Potsdamer Allee Stahnsdorf vom Durchgangsverkehr entlasten wird. Am tiefsten berührt hat mich aber die Bombensprengung in Stahnsdorf in der Nacht zum 8. Februar, die enorme Schäden anrichtete und verheerende Folgen für einige Stahnsdorfer hatte.

Wie haben Sie den betroffenen Anwohnern geholfen?

Wir haben noch in derselben Nacht für die unmittelbar Betroffenen, die nicht bei Angehörigen unterkommen konnten, Zimmer in umliegenden Hotels reserviert. In einem Härtefall haben wir für eine Familie eine Notbetreuung ihrer Kinder in einer Kita organisiert. Wir haben Betroffenen bei der Wohnungssuche geholfen und in örtlichen Gewerbeparks nach freien Kapazitäten für Gewerbetreibende gefragt.

Welche Konsequenzen haben Sie aus dieser Bombennacht für die Gemeinde gezogen?

Unter anderem werden wir im neuen Feuerwehrgebäude ein Lagezentrum integrieren, in dem bei Großschadensereignissen ein Krisenstab operieren kann. Sollte das Feuerwehrdepot selbst im Sperrkreis liegen, können wir zur Feuerwehr nach Güterfelde ausweichen. Dort lässt sich ebenfalls ein Lagezentrum einrichten.

Was hat Sie im vorigen Jahr persönlich besonders getroffen?

Zum einen der Tod des Schauspielers Michael Gwisdek. Ich mochte ihn sehr. Ich kann nur empfehlen, sich einmal den Film „Alle unter einer Tanne“ in der ARD-Mediathek anzusehen. Zum anderen tun bei allem Verständnis und aller Einsicht die Einschränkungen des Lockdowns sehr weh. Unsere Dorf- und Seniorenfeste, die Ehrennadelverleihung und der Kinosommer haben die Stahnsdorfer einander näher gebracht. Das kann keine digitale Alternative ersetzen. Gemeinschaftsgefühl lässt sich nicht durch eine Videokonferenz erzeugen.

Welchen Schwerpunkt sehen Sie in diesem Jahr in der regionalen Zusammenarbeit mit Ihren Amtskollegen in Teltow und Kleinmachnow?

Wir müssen den gemeinsamen Bauhof, der am 1. November des vorigen Jahres seine Arbeit aufnahm und sich im Gewerbegebiet Stahnsdorf ansiedeln soll, weiter voranbringen. Mit ihm gestalten die TKS-Kommunen ihr Erscheinungsbild künftig gemeinsam.

Sie waren bekanntlich immer ein vehementer Skeptiker eines gemeinsamen Bauhofes... .

Der regionale Bauhof ist eine gute Sache. Aber man muss ihn sich leisten können. Für uns als kleinsten Partner ist er schon eine finanzielle Herausforderung. Noch vor zwei Jahren wurden die Gesamtkosten auf acht bis zehn Millionen Euro geschätzt. Jetzt liegen wir bei etwa 14 Millionen Euro. Eigentlich ist der regionale Bauhof für Stahnsdorf zu teuer.

Auf dieser Fläche in der Hamburger Straße im Techno Park in Stahnsdorf soll einmal der regionale Zweckverband Bauhof für Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf entstehen. Quelle: Gesine Michalsky

Ein anderes großes Projekt für Stahnsdorf ist der S-Bahn-Anschluss. Wird es damit in diesem Jahr weiter vorwärts gehen?

Davon gehe ich aus. Es spricht viel für Stahnsdorf. Die Verlängerung von Teltow zu uns ist die kürzeste Strecke aller Ausbauvarianten, die das Land Brandenburg für die S-Bahn ins Auge gefasst hat. Wir haben bei der Deutschen Bahn eine technische Machbarkeitsstudie beauftragt und die Umsetzbarkeit der S-Bahn-Verlängerung belegt. Die Grundstücke für die S-Bahn-Trasse hat die Gemeinde gekauft und deren Verlauf durch entsprechende Planungen gesichert. Entlang der Strecke gibt es kaum eine Wohnbebauung, so dass eventuelle Klagen erfolglos sein dürften.

Welche Projekte musste die Gemeinde aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie aufgeben?

Zum Glück keine. Wir haben lediglich einige Aufgaben zeitlich verschieben müssen. So wird beispielsweise die Schulstraße erst in diesem Jahr ausgebaut. Es sind sogar noch einige Aufgaben dazugekommen.

Welche sind das?

Wir werden auf dem Güterfelder Damm am ehemaligen Telekom-Gelände einen neuen Kreisverkehr anlegen, weil sich dieser Bereich in den nächsten Jahren städtebaulich entwickeln wird. In der Lindenstraße müssen wir uns zwischen dem Stahnsdorfer Hof und der Sputendorfer Straße anschauen, ob wir entlang der 120 Jahre alten Linden eine sichere Führung der Fußgänger und Radfahrer hinbekommen und wo vielleicht neue Bäume gepflanzt werden müssen.

In der Lindenstraße in Stahnsdorf zwischen dem Stahnsdorfer Hof und der Sputendorfer Straße will die Gemeinde einen sicheren Fuß- und Radweg anlegen lassen. Quelle: Gemeinde Stahnsdorf

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?

Ich würde Stahnsdorf wünschen, dass wir die geplante Städtepartnerschaft mit der tschechischen Stadt Rokytnice nad Jizerou ( Rochlitz an der Iser) im Riesengebirge weiter ausbauen können. Es gibt bereits erste Kontakte zum Kirchenverein, auf sportlichem Gebiet und bei der Feuerwehr. Ich bin davon überzeugt, dass diese Verbindung spannend und vielversprechend wird.

Von Heinz Helwig