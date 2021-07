Kleinmachnow

Damit hat Kleinmachnow wahrlich Erfahrung: Mit der Frage, was geschieht, wenn Alteingesessene auf Zugezogene treffen. In der achtteiligen ZDFneo-Comedyserie mit dem Arbeitstitel „Doppelhaushälfte“, die derzeit in Kleinmachnow gedreht wird, wird genau dieses Thema behandelt.

Zwei Familien, die sich ein Doppelhaus im Grünen teilen und die mehr als nur der Gartenzaun trennt: Auf der einen Seite lebt eine frisch zugezogene Patchwork-Familie aus der Stadt, die auf alteingesessene Dörfler als ihre Nachbarn treffen. Das Nebeneinander entpuppt sich als explosives Miteinander, geprägt von Vorurteilen, Misstrauen und Weltbildern, die nicht weiter auseinander liegen könnten. Und doch müssen und wollen sich die beiden Familien im Laufe der acht Folgen der Serie miteinander arrangieren. Mit all ihren Unterschieden und – schlimmer noch – ihren erschreckenden Gemeinsamkeiten.

„Jedes Klischee wird gebrochen“

„Eines von vielen Highlights“ soll dabei, so Christina Betke vom ZDF, die letzte Folge dieser Staffel sein. Da würden die verschiedenen Ansichten noch einmal „mit Anlauf und sieben Folgen im Rücken“ aufeinandertreffen. „Was wir vorab verraten können ist, dass in jeder Folge allen Figuren mit ihren individuellen Ansichten und Eigenheiten der Spiegel vorgehalten, jede Meinung hinterfragt und jedes Klischee gebrochen wird – und das mit viel Humor.“

Die Idee für die Serie habe sich dabei nicht aus einem konkreten Erlebnis, sondern vielmehr „aus der Gesellschaftsdynamik unserer Zeit“ entwickelt. Die Hauptinspiration sei dabei die Polarisierung der verschiedenen politischen Lager, zwischen denen der Austausch und die Kompromissbereitschaft derzeit schwer bis unmöglich scheine, so Betke. Diese Spaltung werde in der Serie in den kleinstmöglichen Einheiten diskutiert, nämlich in der unmittelbaren Nachbarschaft und der Familie. „Mit der Serie wollen wir die unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen - so verschieden sie auch sein mögen - miteinander ins Gespräch bringen und ihnen dabei erlauben, über sich selbst zu lachen.“

Eigene Erfahrungen eingeflossen

Dabei sind offenbar auch persönliche Erlebnisse der Teammitglieder in das Skript mit eingeflossen: „Einige haben sich tatsächlich ihre kleine Oase in Berlins Speckgürtel gesucht und wohnen in Brandenburg. Vor allem gibt es aber ein paar Teammitglieder, die in einer Doppelhaushälfte wohnen und das Projekt mit eigenen Erfahrungswerten bereichern“, sagt Christina Betke. Offen lässt sie, ob es auch Kleinmachnower in der Crew gibt.

Der Ort sei jedenfalls ideal für die Dreharbeiten. Hier habe man zum einen das Hauptmotiv gefunden, das Doppelhaus – aber noch mehr: „Im Grünen, und trotzdem nahe an Berlin, bildet der Ort genau die Location ab, in der unsere Familie aus Kreuzberg ein neues Zuhause in Brandenburg findet und gleichzeitig die Bewohnerinnen und Bewohner, die schon ihr ganzes oder halbes Leben an diesem Ort verbracht haben, in ihrer altbewährten Umgebung neue Nachbarn bekommen“, sagt Christina Betke.

Von links: Theo Kröger (Benito Bause), Mari Sawadi (Maryam Zaree), Tracy Knuppe (Minh-Khai Phan-Thi), Andi Knuppe (Milan Peschel) Quelle: ZDF/Maor Waisburd

„Alle gesellschaftsrelevanten Themen, die wir in der Serie verhandeln, werden in Kleinmachnow ideal gespiegelt: Die diverse Einwohnerstruktur und der eigene Charakter des Ortes mit seiner Infrastruktur ist für unsere Figuren und die Geschichte von zentraler Bedeutung. Genau wie unser Cast authentisch besetzt ist, erhält der Mikrokosmos des Doppelhauses, eingebettet in Kleinmachnow, ganz besondere Eigenschaften und Authentizität.

Mehr als fünf Wochen Dreharbeiten

Gedreht wird in einem Haus Am Wiesenrain. Die erste Etappe fand bereits rund eine Woche lang Ende Mai statt. Aktuell wird seit 8. Juni gedreht, noch bis Freitag dieser Woche. Von Dienstag bis 15. Juli beginnt dann der dritte Teil der Dreharbeiten in Kleinmachnow, die von der „StickUp Filmproduktion“ realisiert werden. Verantwortliche Produzenten sind Dennis Schanz (Grimme-Preisträger 2020 für „Skylines“) und Luis Singer.

In den Hauptrollen spielen Milan Peschel als Andi Knuppe, Minh-Khai Phan-Thi als seine Frau Tracy, Benito Bause als Theo Kröger und Maryam Zaree als Mari Sawadi. Milan Peschel ist unter anderem für seine Hauptrolle eines tumorkranken Vaters in dem Drama „Halt auf freier Strecke“ bekannt, für die er mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde.

Minh-Khai Phan-Thi begann ihre Karriere als Moderatorin, unter anderem bei dem Musiksender Viva, seit 1995 ist sie aber auch als Schauspielerin sowohl fürs Kino als auch fürs Fernsehen tätig. Außerdem moderiert sie seit Ende 2012 eine Fußball-Bundesliga-TV-Sendung. Benito Bause kommt aus dem Theater und stieg 2017 über die Fernsehserie „Wishlist“ in die Filmwelt ein. Maryam Zaree ist eine Allrounderin in der Film- und Schauspielwelt, die schon mehrfach in und außerhalb Deutschlands ausgezeichnet wurde.

Von Konstanze Kobel-Höller