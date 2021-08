Commedia dell’Arte: Casanova zu Gast in Kleinmachnow

Kleinmachnow

Einer der berühmtesten Venezianer wird nächste Woche in Kleinmachnow als Maskenfigur der europäischen Commedia-dell’Arte-Tradition zu neuem Leben erweckt: Giacomo Casanova höchstselbst – incognito, versteht sich, denn der Frauenheld ist eben erst dem Gefängnis im Dogenpalast entkommen und darf sein Gesicht nicht zeigen. Er ist der „nächtliche Gast, der Schatten, der Dieb in der Nacht.“

Das Potsdamer Teatro dell’Arte Potsdam entführt das Publikum in „Die Komödie von Casanova“ von Gian-Andrea Scarello und Manuela Sissakis am Samstag, 4. September, um 20 Uhr in den Neuen Kammerspielen in ein rasantes Spiel aus Maske, Gesang und Pantomime. Tickets für die Reise ins Venedig des 18. Jahrhunderts gibt es um 17 Euro, ermäßigt 10 Euro, wer möchte, kann auch den Solidaritätspreis von 24 Euro zur Unterstützung der Truppe in Pandemiezeiten zahlen.

Von MAZ Online