Potsdam-Mittelmark

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat am Montagnachmittag einen Corona-Ausbruch in der Teltower Lavendel-Residenz gemeldet. Neue Corona-Fälle gibt es auch in zwei Kleinmachnower Kitas und in der Kita Birkenhain in Ferch.

25 Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet

In der Lavendel-Residenz wurden insgesamt 25 Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung positiv auf das Coronavirus getestet. Wie viele Neuinfektionen Senioren der Einrichtung betreffen, konnte der Landkreis m Montag nicht klären. Laut Kreissprecherin Andrea Metzler hat das Gesundheitsamt einen Aufnahme- und Verlegungsstopp und „Kohortenisolierung“ für die Einrichtung angeordnet, in der 120 Bewohner wohnen und 70 Mitarbeiter arbeiten. Es gilt jetzt zudem ein Besuchsverbot. „Die Pflege erfolgt in festen, zugewiesenen Pflegteams“, teilte der Landkreis mit. Weitere Testungen seien vorgenommen worden.

Kita in Kleinmachnow bis 24. November geschlossen

In der Kita St. Thomas Morus in Kleinmachnow ist nach Kreisangaben unter dem pädagogischen Personal ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden, der zu allen Kindern und Erzieherinnen der Einrichtung Kontakt gehabt haben soll. Auf ärztlichen Rat sei die Kita geschlossen worden – bis einschließlich zum 24. November, wie der Kreis am Montag mitteilte. Der Corona-Fall in der Kita wurde wegen der hohen Zahl täglicher Neuinfektionen der Pressestelle des Landkreises erst mit Zeitverzug bekannt. Die angeordnete Quarantäne für Kinder und Erzieher gilt noch bis einschließlich dem 24. November.

Quarantäne für 17 Kinder der Kita Birkenhain in Ferch

In der Kita Ameisenburg in Kleinmachnow wird ebenfalls aus der Belegschaft ein Corona-Fall gemeldet. Weil in der Einrichtung die Kita-Gruppen getrennt geblieben sind, ordnete das Gesundheitsamt nur für neun Kinder und zwei Erzieherinnen bis zum 27. November Quarantäne an. Ähnlich ist die Situation in der Kita Birkenhain in Ferch. Dort wurden wegen eines positiven Corona-Tests unter Mitarbeitern 17 Kinder und fünf Erzieher in Quarantäne geschickt.

Aus dem Oberstufenzentrum in Werder meldete der Kreis einen positiven Corona-Befund einer Schülerin, die nicht im Landkreis wohnt. „Momentan wird über weitere Maßnahmen entschieden“, hieß es.

Weitere neun Corona-Fälle sind in der Reha-Klinik in Bad Belzig aufgetreten. In der Kita „Spielekiste“ in Treuenbrietzen wurde wegen eines Corona-Falls für die Kinder der Bibergruppe und drei Erzieher bis 3. Dezember Quarantäne angeordnet.

Kreis meldet insgesamt 41 Neuinfektionen

Insgesamt meldete der Landkreis am Montag 41 Neuinfektionen für Potsdam-Mittelmark. Damit erhöht sich die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben, auf 1560. Als genesen gelten inzwischen 1291 Menschen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 226 Menschen im Landkreis bekannt, die aktuell infiziert sind. Die meisten davon werden mit 47 aus Teltow gemeldet. 233 Mittelmärker befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Nach Landesangaben liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark bei 68,8 (Stand Montagmorgen).

