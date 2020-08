Corona-Folge: Freibad Kleinmachnow muss tausende Badegäste abweisen

Kleinmachnow

An den heißen Tagen machen sich die Corona-Beschränkungen auch im Freibad Kiebitzberge in Kleinmachnow deutlich bemerkbar. Einlassstopp schon um 11 Uhr und lange Warteschlangen waren Folgen davon etwa am vorigen Wochenende, denn es sind deutlich weniger Badegäste zugelassen. Seit Bestehen der Kiebietzberge GmbH, an der die drei Kommunen Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf beteiligt sind, ist Markus Schmidt Geschäftsführer des Freibades. Geboren in Potsdam, lebt der 46 Jahre alte Familienvater seit 1984 in Kleinmachnow. Nach einer kaufmännischen Ausbildung zog es ihn in seiner selbstständigen Ausbildung zum Wasser: Beregnung, Pumpen, Wasseraufbereitung. „Ich kenne mich mit Wasser gut aus“, sagt er selbst. In einem Jahr schließt er nun sein Uni-Studium zum Betriebswirt ab, das er vor zwei Jahren neben seinem Job begonnen hat. Im MAZ-Interview verrät er, wie diese Saison läuft, wie er mit Covid-19 umgeht und wie seine Besucher auf die Auflagen reagieren.

Voriges Wochenende mussten Sie zahlreiche Besucher abweisen. Können Sie einschätzen, wie viele?

Markus Schmidt: Das ist schwierig. Bei einem solchen Wetter hatten wir früher Durchschnittszahlen von 2500 bis 3500 Gästen, jetzt dürfen wir aber gleichzeitig nur 1500 reinlassen. Insgesamt hatten wir so 2000 Gäste an einem Tag. Es waren also sicher so an die 1500, die nicht reindurften.

Bekommen Sie und Ihre Mitarbeiter dann den Unmut ab?

Natürlich, es ist immer unschön, wenn das Wetter schön ist und man draußen bleiben muss. 80 bis 85 Prozent sind echt verständnisvoll, aber man hat immer ein paar, die nicht verstehen, was wir für ein Risiko tragen und welche Maßnahmen uns auferlegt wurden. Aber wenn man ordentlich mit den Gästen spricht, gibt es meistens keine Probleme. Wir haben einfach die Eindämmungsverordnung einzuhalten.

War es das erste Mal in dieser Saison?

Nein, überhaupt nicht. Für uns ist es schon Routine. Oft sagen wir, die Leute können gerne etwas im Schatten warten. Aber vorige Woche mussten wir schon frühzeitig schließen, am Donnerstag und Freitag gegen 12 oder 13 Uhr, am Sonnabend und Sonntag war es noch extremer: gegen 11 Uhr. Gegen 15 Uhr ging aber ein Schwung wieder raus. Wir arbeiten ja nicht mit einem Online-Reservierungssystem wie Potsdam, sondern: Wer als erster kommt, kommt rein.

Warum haben Sie sich für diese Variante entschieden?

Die Umstellung wäre ein unheimlicher Aufwand, es wäre ein anderes Kassensystem. Wir hätten einen großen finanziellen Aufwand in Kauf nehmen müssen, ohne zu wissen, was auf uns zukommt. Und soll ich einer Familie um 14 Uhr sagen, sie soll jetzt raus, wenn schönes Wetter ist? Soll ich um 14 Uhr das Bad leeren und um 15 Uhr neu füllen? Was ist, wenn es um 15 Uhr regnet? Was passiert mit den Sammelkarten, die noch vom Vorjahr gelten, was ist mit den Schwimmgruppen?

Jedes Jahr gibt es ja Beschwerden von den Nachbarn wegen der Parksituation – hat sich das wenigstens jetzt dadurch verbessert?

Beschwerden gibt es ja immer. Wir haben natürlich nicht für jeden einzelnen einen Parkplatz. Aber man merkt, dass jetzt Fahrgemeinschaften gebildet werden und dass es durch die Baustelle der Rammrathbrücke mehr Parkplätze gibt, weil man auch auf der Straße parken kann. Und die rund 400 Fahrradstellplätze werden auch sehr gut angenommen.

Wie viel Zeit geht Ihnen mit dem verspäteten Beginn der Saison verloren?

Wir konnten am 29. Mai eröffnen und haben bis 20. September geöffnet. Es geht eigentlich der Mai verloren. Aber wenn das Wetter mitspielen würde, wäre es egal. Wir haben 2018 auch erst im Juni aufgemacht und hatten die stärksten Zahlen. Aber was wir jetzt hatten, war ja kein stabiler Sommer. Freibad-Gäste wollen halt wirklich Freibadwetter haben.

Freibad-Sperrung wegen Dreharbeiten Für Badegäste gesperrt ist das Freibad Kiebitzberge in Kleinmachnow noch heute. Grund dafür sind Dreharbeiten für die ZDF-Serie „Blutige Anfänger“, die bereits gestern begonnen haben, bestätigte Geschäftsführer Markus Schmidt. Für den ersten Teil der Serie war vorigen Sommer bereits zwei Tage lang in den Neuen Kammerspielen gedreht worden, das sich dafür in das „Kino Lupe“ verwandelte. In den Folgen geht es um Schüler einer Polizeischule, die mit ihren ersten Mordfällen zu tun bekommen. Das Freibad hatte die Sperrung vor Ort und auf dem Parkplatz seit längerem angekündigt, auch auf der Internetplattform gab es sie bekannt.

Was bedeutet das alles wirtschaftlich?

Unabhängig von Corona – wenn wir 2000 Gäste am Tag im Bad hätten, hätten wir noch immer nur ein blaues Auge. Das Auge, das wir jetzt haben, ist dunkelblau oder fast schwarz. Wenn das Wetter schlecht ist, kommt einfach niemand ins Freibad. Finanziell versuche ich das gerade aufzustellen, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass es ein höheres Defizit sein wird als sonst, aber wie hoch, kann ich noch nicht sagen. Da kommt alles zusammen: Die verkürzte Saison, Corona, der instabile Sommer, manche sagen, der Brückenneubau spielt auch eine Rolle.

Wie sehen die Abläufe im Freibad unter Corona-Bedingungen jetzt aus, halten sich die Gäste daran?

Es ist alles wie geplant, aber der separate Ausgang ist nicht hinten an der Verwaltung. Das hätten wir nur gemacht, wenn vorne zu große Menschenmassen gewesen wären. Bei den Duschen und Umkleiden muss man schon hinterher sein, dass nie mehr als drei Personen gleichzeitig drinnen sind. Die Abstandsregeln werden aufgrund der großen Flächen gut eingehalten. In den Becken achten wir auch darauf, dass die Kapazitäten nicht überschritten werden – das ist aber wegen der Maximalzahl von 1500 kein Problem. An den markanten Punkten stehen Desinfektionsständer. Jetzt haben wir auch die Rutsche und die Sprunganlagen geöffnet, da steht auch ein Rettungsschwimmer, der darauf achtet, dass die Abstände eingehalten werden. Die Jungs und Mädels wollen ja Spaß haben. Aber wir haben immer ein bis zwei Rettungsschwimmer mehr im Einsatz, um die Maßnahmen umzusetzen.

Halten sich die Badegäste an die Vorgaben?

70 bis 80 Prozent sind vernünftig, aber man muss es kontrollieren.

Was geschieht, wenn nicht? Mussten Sie oder Ihre Mitarbeiter schon richtig hart durchgreifen?

Die Corona-Vorgaben werden sehr gut umgesetzt. Bei der Haus- und Badeordnung ist es schwieriger. Hier wurden schon immer wieder jüngere Leute, die das nicht verstehen wollten, aus dem Bad rausgebeten, um die Grundordnung zu erhalten. Durch die Pandemie merken wir auch, dass wir wechselndes Publikum haben, weil die Potsdamer und Berliner Bäder nur mit Online-Tickets arbeiten. Da brauchen manche die eine oder andere Ermahnung, oder die Badezeit wird für eine Stunde oder den Rest des Tages ausgesetzt.

Sind Erleichterungen in Sicht?

Keine. Es bleibt alles, wie es war.

Rechnen Sie damit, dass nächstes Jahr normal wird?

Was soll ich sagen? Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr von dem Spuk befreit sind, habe aber das Gefühl, dass wir eine gleiche Saison haben werden. Wir sind dieses Jahr im Prinzip super gefahren und ich würde alles so beibehalten, wie es ist. Auch weiterhin ohne Online-Reservierungssystem. Grundsätzlich will ich da offen bleiben, das ist eine Freiheit, die ich mir nicht nehmen will und die auch die Gäste spüren.

Von Konstanze Kobel-Höller