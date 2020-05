Region Teltow

Noch ein Kulturevent fällt dieses Jahr aus. Das Ergebnis des Online-Votings haben die Organisatoren der Veranstaltungsreihe „Open-Air-Kinosommer“ in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf noch abgewartet. Doch am Montagabend beschlossen sie in einer Videokonferenz, keine Filme unter freiem Himmel zu zeigen.

Grund sind die Corona-Beschränkungen. „Bei unseren Kinosommer-Abenden erwarten wir im Schnitt 300 Zuschauer, als Spitzenwert stehen stolze 600 Gäste in den Büchern. Leider bleibt aus jetziger Sicht völlig unklar, welche Events unter den Begriff ‚Großveranstaltung‘ fallen, die ja bekanntlich bis einschließlich 31. August untersagt sind“, teilen die Veranstalter mit, „außerdem würden die zu erwartenden Abstandsregelungen nicht nur die zulässige Zuschauerzahl massiv beschränken, sondern damit auch das gesamte Ambiente dieser Abende beeinträchtigen.“

Anzeige

Das vierwöchige Online-Voting zum Thema „Babelsberg-Produktionen“ wurde am 6. April begonnen und am 3. Mai abgeschlossen. Zehn Produktionen aus Deutschland, Europa und den USA standen zur Auswahl, wobei das Genre von Komödie über Roadmovie bis zum Thriller und Drama reichte. 332 Mal wurde die Abstimmung bis zum Ende durchgeführt und dabei für bis zu drei Filme abgestimmt.

Weitere MAZ+ Artikel

So haben die Bürger abgestimmt Online haben die Teltower, Kleinmachnower und Stahnsdorfer über die Kinosommerfilme abgestimmt (in Klammern: Stimmzahl und geplanter Vorführungsort): Platz 1: „25 km/h“ (113, Teltow) Platz 2: „Ich bin dann mal weg“ (95, Stahnsdorf) Platz 3: „Bridge of Spies“ (87, Kleinmachnow) Platz 4: „Russendisko“ (76, Kleinmachnow) Platz 5: „Grand Budapest Hotel“ (68, Stahnsdorf) Platz 6: „ Boxhagener Platz“ (65, Teltow)

Ganz vorn landete der Streifen „25 km/h“ vor „Ich bin dann mal weg“ und „Bridge of Spies“ (siehe Box). Die Votingergebnisse für die besten sechs Filme sollen für das nächste Jahr berücksichtigt werden. Genaue Vorführtermine stehen derzeit noch nicht fest, sondern werden im Regelfall erst zum Jahresende festgelegt.

Mit einer kompletten Absage tun sich die Veranstalter aber schwer. Sie prüfen noch alternative Eventformen. Genauere Angaben hierzu können derzeit nicht gemacht werden, da diese Prüfungen noch andauern und man keine falschen Hoffnungen schüren möchte, heißt es.

Von MAZonline/axe