Corona-Impfung in Kammerspielen, Testzentrum in Stahnsdorfer Poststraße

Kleinmachnow/Stahnsdorf

Ab dem 5. Dezember, dem kommenden Sonntag, wird in den Neuen Kammerspielen Kleinmachnow nicht nur wie bisher auf Corona getestet, sondern Kleinmachnower Ärztinnen und Ärzte bieten außerdem in Kooperation mit der Gemeinde Kleinmachnow Covid-19-Impftermine an.

Die Impftermine werden online unter www.coronatest-tks.de vergeben. Zum Start wurden 140 Termine am Sonntag und weitere 100 Termine am Mittwoch freigeschaltet. Je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe werden auch weitere Termine freigegeben – ein Blick auf die Webseite lohnt sich also.

Aufgrund der Impfstoff-Situation und der Stiko-Empfehlung, Moderna nur an über 30-jährige zu verabreichen, erhalten alle unter 30-Jährigen Biontech, alle über 30-Jährigen Moderna.

Teststelle in Stahnsdorf zieht wieder um

Das Testzentrum in Stahnsdorf. Quelle: Konstanze Kobel -Höller

Unterdessen ist die Apotheke Stahnsdorf mit 2. Dezember mit ihrem Corona-Schnelltestzentrum wieder in den ehemaligen Stahnsdorfer Wirtschaftshof umgezogen. Hier wird an sieben Tagen in der Woche getestet: montags bis freitags kann man von 14 bis 19 Uhr einen Termin bekommen, samstags von 10 bis 16 Uhr, sonntags von 13 bis 18 Uhr.

Geplant ist hier auch die Errichtung eines Impfzentrums, der derzeitige „Flaschenhals“ sei es aber, zugelassene Ärztinnen und Ärzte zum Impfen zu finden und genügend Impfstoff zu besorgen. „Die räumliche Kapazität für ein kombiniertes Test- und Impfzentrum ist da. Was wir unverändert suchen, ist die ärztliche Kompetenz hier in der Region und für die Region“, sagt Pressesprecher Stephan Reitzig. „Wir sind gern dazu bereit, hier entsprechende Kontakte zu verknüpfen.“

Als Kontaktmöglichkeit stehen die E-Mail-Adresse gemeinde@stahnsdorf.de und die Telefonnummer 03329/64 62 27 zur Verfügung.

Von MAZ Online