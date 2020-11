Kleinmachnow

Es war einmal eine ehemalige Kulturhausleiterin in Kleinmachnow. Die hörte im Januar 1990 im Radio einen Aufruf der Europäischen Märchengesellschaft zu einem Wettbewerb der besten Märchenerzähler des Landes. Sie bewarb sich auf gut Glück, fuhr hin und belegte auf Anhieb einen der ersten Plätze. Begeistert von diesem Format, kehrte die studierte Kindergärtnerin nach Kleinmachnow zurück und dachte sich: „Das können wir auch!“

Aufs nächste Jahr verschoben

An die Geburtsstunde der „Kleinmachnower Märchentage“ vor 30 Jahren wird sich Ursula Pitschke noch heute erinnern. Umso mehr schmerzt im Jubiläumsjahr, dass Corona dem traditionellen Herbst-Höhepunkt in der Gemeinde diesmal den Garaus macht. Kein rauschendes Fest mit Tänzern, Chor, Musikgruppe und vielen Gästen. Keine gebannten Blicke aus Kinderaugen in Schulen und Kitas auf die Märchenerzähler des Berlin-Brandenburgischen Märchenkreises. Die Gemeinde als Mitveranstalter hat jetzt alles aus Sicherheitsgründen absagen müssen. Gemeinde und Märchenkreis hoffen, den 100. Geburtstag Kleinmachnows und die 30. Märchentage im nächsten Jahr nachfeiern zu können.

Ursprünglich nicht für Kinder erdacht

Inzwischen hat Ursula Pitschke die Organisation der Märchentage an Marie Gloede aus Potsdam und diese die Koordination der Veranstaltungen an Birgit Rubach in Kleinmachnow weitergegeben. Die Veranstaltung steht in jedem Jahr unter einem bestimmten Thema, wird zentral im Bürgersaal des Rathauses Kleinmachnow eröffnet und endet dort meist nach anderthalb Wochen mit einem Märchenabend für Erwachsene.

„Märchen waren ursprünglich nicht für Kinder erdacht worden“, sagt Marie Gloede. Als es noch kein Fernsehen, kein Facebook und keine Streaming-Dienste gab, haben sich die Menschen Erlebnisse aus ihrem Alltag erzählt. Weil der nicht immer sehr glücklich verlief, wurde er in den Geschichten fantasievoll ausgeschmückt.

Märchen sollten Moral und Gehorsam lehren

Als die Brüder Grimm ihre Kinder- und Hausmärchen zusammentrugen, dachten sie an ein „Erziehbuch“, aus dem moralische Lehren gezogen und Kinder zu Gehorsam und Anpassung erzogen werden sollten. In kaum einem Märchen kommen intakte Familien vor. Stiefmütter und Stieftöchter stehen sich feindlich gegenüber, Väter verwünschen ihre Kinder oder jagen sie aus dem Haus.

Märchenerzählerin will mehr Fantasie wecken

Heute will der Berlin-Brandenburgische Märchenkreis seinen Zuhörern eher wieder menschliche Werte wie Mut, Selbstbewusstsein und Mitgefühl für andere in Erinnerung rufen. Marie Gloede findet es spannend, in den Gesichtern Reaktionen auf ihre Geschichten ablesen zu können. Die Märchenerzählerin hofft, in den Menschen wieder mehr Fantasie wecken zu können. Denn wenn die nicht gestorben ist, so lebt sie wohl noch heute.

