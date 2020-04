Corona-Lockerung: Diese Läden öffnen in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf

Region Teltow

Am Mittwoch treten die ersten wirtschaftlichen Lockerungen in Kraft: Geschäfte bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern, Autohändler, Fahrradläden und Buchhandlungen dürfen zusätzlich zu den Anbietern, die auch über die vergangenen Wochen offen halten durften, wieder ihre Pforten öffnen. Natürlich nur unter Beachtung von Hygiene- und Abstandsregeln sowie der Steuerung des Zutrittes. Auch Warteschlangen gilt es zu vermeiden, so die Vorgabe der brandenburgischen Landesregierung.

In Teltow hat das Siemes Schuhcenter seinen Laden umgebaut, von knapp 1000 Quadratmetern wurde auf die erlaubten 800 Quadratmeter verkleinert. „Wir wünschen uns, dass die Kunden Masken tragen“, sagt eine Mitarbeiterin, die am Dienstag mit Vorbereitungen beschäftigt ist. Der Betrieb ist ab Mittwoch komplett auf Selbstbedienung umgestellt. Auch bei Kindern wird nicht mehr getestet, ob der Schuh zu groß oder zu klein ist, Senioren kann leider nicht mit Anprobieren und Co. geholfen werden. „Eine von uns ist immer damit beschäftigt, die Anzahl der Kunden zu kontrollieren. Es gibt 30 Körbe – für jeden Kunden einen.“

Ordnungsamt kontrolliert

Auch Medimax in der Oderstraße öffnet am Mittwoch wieder, ebenso etwa das Dänische Bettenlager. Bei dem Möbelmarkt Mömax, der über eine Verkaufsfläche von mehr als 6000 Quadratmetern verfügt, SB Möbel Boss oder Modemarkt Röther war nicht in Erfahrung zu bringen, ob diese zumindest in Teilen wieder öffnen.

Jürgen Stich von der Stadt Teltow erklärt, dass das Ordnungsamt aufgrund des Amtshilfeantrages des Landkreises kontrollieren werde, ob bei den Läden die Vorschriften auch wirklich eingehalten werden. So seien etwa keine Ansammlungen vor den Geschäften erlaubt und natürlich müsse in den Geschäftsräumen der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden.

Verstöße würden dem Gesundheitsamt weitergeleitet, das dann darüber entscheide, wo Strafen erlassen würden und wo nicht, da für die Kontrolle der Landkreis zuständig sei. Das Ordnungsamt der Stadt sei mittlerweile auch an den Wochenenden von sieben bis 19 Uhr in mehreren Zweier-Trupps im Wechsel unterwegs, unterstützt von Teams des Landkreises, so Stich.

Stahnsdorf und Kleinmachnow

In Stahnsdorf wird sich bei den großen Geschäften hingegen nicht viel ändern. Kleinere Läden wie etwa Blumenläden öffnen wieder, so der Vorsitzende des Regionalen Gewerbevereins, Georg Lehrmann. Selgros habe ohnehin als systemrelevant schon offen gehabt. Ähnlich sieht es in Kleinmachnow aus, auf dem Rathausmarkt hatten die Lebensmittelmärkte und der Drogeriediscounter laufend offen, auch der Delikatessenshop, der Kiosk, die Reinigung und die Bäckerei gehören zu jenen, die ihre Kunden in den vergangenen Wochen empfangen haben. Hier wird neben den gastronomischen Betrieben vor allem auch der Friseur geschlossen bleiben – dieser darf erst am 4. Mai wieder öffnen.

Beim Richtfest war man bei Lidl Teltow noch optimistisch, wenigstens im Dezember 2019 öffnen zu können. Jetzt wird es der 27. April. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Lidl eröffnet neu in Teltow

Unabhängig von der Lockerung hat nun Lidl angekündigt, am kommenden Montag seine neue Filiale in der Teltower Oderstraße zu eröffnen, der bisherige Markt in der Elbestraße schließt am Samstag um 14 Uhr. Der Start war eigentlich schon vor bald einem Jahr geplant gewesen, doch der Discounter hatte durch Verkleinerung des Lagers die Verkaufsflächen von 800 auf 1400 Quadratmeter vergrößert. Dadurch wurde ein neues Bebauungsplanverfahren nötig, sodass sich die Eröffnung verzögerte.

Von Konstanze Kobel-Höller