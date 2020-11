Kleinmachnow/Stahnsdorf

Der Landkreis meldet aus Kitas und Schulen in Potsdam-Mittelmark neue Corona-Fälle. Betroffen sind zwei Kindergärten und drei Schulen in Kleinmachnow und Stahnsdorf. In der Kleinmachnower Kita „Arche“ sind fünf Erzieherinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch ein Kind hat sich angesteckt. Weil sich die Gruppen im Außenbereich vermischt und auch Erzieherinnen untereinander Kontakt hatten, wurde für alle Kinder und auch für symptomfreie Erzieherinnen bis 20. November Quarantäne angeordnet.

In Kleinmachnower Kita alle Kinder und Erzieher in Quarantäne

In der Kita „Spielhaus“ in Kleinmachnow ist ein Erzieher betroffen, der am 4. November das letzte Mal in dem Kindergarten war. Es handelt sich nach Kreisangaben um eine kleine Kita, in der sich die Gruppen mischen. Deshalb wurde für alle 41 Kinder und für die sechs Erzieher bis 18. November Quarantäne angeordnet.

Anzeige

Entwarnung für das Weinberg-Gymnasium

In der Waldorfschule in Kleinmachnow fiel ein Test bei einem Lehrer positiv aus, der aber bereits am 29. Oktober den letzten Kontakt in der Schule hatte. Das Gesundheitsamt hatte den Schülern der Klassenstufe 13 empfohlen, zur Selbstbeobachtung bis 12. November zuhause zu bleiben. Für das Kleinmachnower Weinberg-Gymnasium gibt es Entwarnung. „Der Verdachtsfall hat sich nicht bestätigt“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Tests fielen negativ aus.

Ein Lehrer der Zille-Schule positiv getestet

In der Zille-Grundschule in Stahnsdorf wurde ein Lehrer positiv getestet, der zu zwei Schulklassen Kontakt hatte, die in „häusliche Selbstbeobachtung“ geschickt wurden, teilte der Kreis mit. Zudem ist ein Kind der Schule vorsorglich daheim geblieben, weil ein Elternteil positiv getestet wurde. Auch die betroffene Klasse sei vorsorglich nach Hause geschickt worden. Das Testergebnis für das Kind steht noch aus.

Lesen Sie auch:

Corona-Update: Ein neuer Todesfall im Landkreis – Inzidenz nähert sich dem Wert 100

Im Vicco-von-Bülow-Gymnasium in Stahnsdorf hatte sich ein Schüler der 11. Klasse infiziert, der aber fünf Tage nicht in der Schule war. Mitschüler und Fachlehrer befinden sich noch in freiwilliger Quarantäne.

Von Jens Steglich