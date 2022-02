Mittelmark

Die Polizei ist bei den sogenannten Lichterspaziergängen, die am Montagabend in Teltow und Kleinmachnow stattgefunden haben, ebenso wie in der vergangenen Woche in Werder (MAZ berichtete) konsequent gegen rechtliche Verstöße vorgegangen. Polizisten mussten nach eigenen Angaben einfache, körperliche Gewalt anwenden. „Dabei handelt es sich um Festhalten, Zurückdrängen sowie das Anwenden von Hebeltechniken, die Polizisten in ihrer Ausbildung lernen“, erläutert Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin von der Direktion West.

Polizisten stoppen Teilnehmer

Anlass dafür waren Kontrollen von mehr als 100 Personen, die mit ihrer Teilnahme aufgrund der aktuellen Corona-Regeln gegen das Versammlungsgesetz verstießen. Weil die Aktion wie an Montagen zuvor nicht angemeldet war, stoppten die Einsatzkräfte die Teilnehmer und begannen damit, die Versammlung aufzulösen. Polizisten nahmen Personendaten für Ordnungswidrigkeitsanzeigen auf, doch einige Personen versuchten, sich dem Prozedere zu entziehen.

Mitten unter den Eingekesselten befand sich der Teltower Stadtverordnete Detlef Kolbe (FDP), der sich ein eigenes Bild von dem Umzug machen wollte. „Ich wollte es mal wissen. Jetzt hab ich das einmal gesehen und das reicht mir auch.“ Sein Eindruck: Alles lief nett und freundlich ab.

Geschwächte kommen zuerst dran

Zum Polizeieinsatz meint er: „Der Staat muss ja irgendwann sagen: Bis hierher und nicht weiter.“ Kolbe war in einer Gruppe von seiner Schätzung nach 200 bis 250 Menschen, die von Polizeikräften in der Oderstraße im Bereich eines Reifengeschäftes „eingekesselt“ wurden. Gefühlt zwei Hundertschaften an Polizisten seien im Einsatz gewesen, sagt er. In der Durchsage sei erklärt worden, dass die Personalien aufgenommen werden, ein Arzt anwesend sei, geschwächte und kranke Menschen sowie jene, die zur Toilette müssten, zuerst drankämen – und dass es warme Getränke gäbe. Kolbe sei ohne Maske unterwegs gewesen – weil geimpft und geboostert, daher sei das auch kein Problem gewesen. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige bekommt er trotzdem: Weil er bei einer nicht angemeldeten Demonstration mitging. „Das ist ja auch absolut korrekt.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt, schätzt er, haben in Teltow am Montag 400 bis 600 Personen teilgenommen. „Aber beide Seiten waren friedlich. Kein Hass, kein böses Wort.“ Die Polizisten hätten keine Helme aufgehabt, alles sei auf Augenhöhe gewesen. „Da sieht man auch, wie stark die Demokratie ist. Das muss man sich nur mal in Russland vorstellen.“

Von Konstanze Kobel-Höller und Elke Kögler