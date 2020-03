Corona: TKS-Region startet Nachbarschaftsprojekt

Region Teltow

In der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (TKS) haben Verwaltungen, Familienzentren und kirchliche, private sowie andere Initiativen das Projekt „Helfende Hände“ gestartet. Die Gemeindeverwaltung Stahnsdorf und das Jugend- und Familienzentrum „Clab“ haben dazu eine Hotline unter den Rufnummern 03329/64 62 17 (Mo-Fr, 8 bis 13 Uhr) und 0170/5 59 60 22 (Mo-Fr, 8 bis 13 Uhr, 13 bis 8 Uhr per AB) geschaltet. Weitere Kontakte sind unter der E-Mail helfende.haende@stahnsdorf.de sowie über den Postweg Gemeinde Stahnsdorf, Annastraße 3, 14532 Stahnsdorf und JFZ ClaB, Bäkedamm 2, 14532 Stahnsdorf möglich. Unter den genannten Nummern und Adressen werden Hilfsangebote oder -Ersuchen angenommen.

Teltow arbeitet mit der Kirche zusammen

Auch die Stadtverwaltung in Teltow hat in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde eine Hotline für die Nachbarschaftshilfe eingerichtet. Unter der Rufnummer 03328/4 78 12 93 vermittelt das Rathaus Hilfe. Weitere Kontakte sind auch unter 03328/30 31 41 (Pfarrer Arndt Klemp-Kindermann, 9-13 Uhr), arndt.klemp-kindermann@evangelisch-teltow.de oder unter 03328/30 83 43 (Diakon Martin Bindemann, 14-18 Uhr) möglich.

Weitere „Helfende Hände“ in der TKS-Region Akademie „2. Lebenshälfte“ Teltow unter 03328 47 31 34 (Mo-Fr 9 bis 15 Uhr) oder unter ehrenamt-tks@lebenshaelfte.de Facebook-Gruppe „Nachbarschaftshilfe TKS“. Website „tks-hilft.de“. Website „nebenan.de“. Private Initiative von Jennifer O. und Vanessa M. unter hilfefuereuch@web.de oder unter 0162/8 21 92 38 beziehungsweise 0163/1 58 54 55 (10 bis 18 Uhr).

Zur weiteren Erläuterung des Projektes hatte Stahnsdorf vor einigen Tagen Infoflyer in allen Ortsteilen verteilen und aushängen lassen. Die Hilfskräfte sind dazu aufgefordert, sich bei einer persönlichen Kontaktaufnahme mit den Hilfsbedürftigen auszuweisen, erklärt Stahnsdorfs Pressesprecher Stephan Reitzig für seine Gemeinde. Dazu erhalten die Helfer ein provisorisches Dokument. Falls dennoch Zweifel auftreten, können die Bedürftigen unter den angegebenen Hotlines die Rechtmäßigkeit des Hilfsangbotes überprüfen.

Helfer tragen Schutzausrüstung

Fünf angemeldete Helfer in Stahnsdorf haben bereits ihren Helferausweis erhalten, weitere sieben erhalten ihn in dieser Woche. Zur Grundausrüstung eines jeden Helfenden gehören auch eine Schutzmaske, die vom Jugend- und Familienzentrum „Clab“ genäht wurde, sowie zwei Paar Schutzhandschuhe. Die Helfer werden in die Bestimmungen der Datenschutzverordnung eingewiesen.

Fünf angemeldete Helfer hat die Gemeindeverwaltung Stahnsdorf schon mit Ausweisen ausgestattet. Sieben weitere Helfer erhalten in den nächsten Tagen ihre Legitimation. Quelle: Dirk Pagels

„Allgemein lässt sich sagen, dass die Welle der Hilfsbereitschaft enorm hoch ist“, stellt Sprecher Reitzig fest. Es sei weniger schwierig, helfende Hände als hilfsbedürftige Menschen zu finden. Oft würden Betroffene aus persönlicher Scham die Hilfsangebote nicht annehmen wollen. „Dabei muss sich niemand schämen, direkt oder indirekt von Corona betroffen zu sein, sei es als Erkrankter oder als Betroffener des Kontaktverbotes“, ermutigt der Gemeindesprecher Hilfsbedürftige.

Zwölf Angebote in 48 Stunden

Innerhalb von 48 Stunden nach dem Start des Projektes habe Stahnsdorf zwölf Hilfsangebote aufgenommen, darunter Gassigänge, Medikamentenabholung in Apotheken, Einkaufshilfe oder einfach Hilfsbereitschaft allgemeiner Natur. Im gleichen Zeitraum seien zwei Hilfe-Ersuchen in der Gemeinde eingegangen. Eines davon sei am vergangenen Freitag bereits erfolgreich vermittelt worden. An dem anderen arbeite Stahnsdorf noch.

Lesen Sie auch:

Von Heinz Helwig