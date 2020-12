Kleinmachnow

Die Kleinmachnower Kammerspiele wurden zu einem Corona-Schnelltestzentrum umfunktioniert – und der Andrang ist groß. Stefan Mitreiter (32) aus Stahnsdorf ist einer der ersten, die sich testen lassen. „Für Weihnachten, um meine Eltern nicht zu gefährden – und für das eigene gute Gefühl“, sagt er. Es ist nicht sein erstes Mal, dreimal hatte er schon Kontakt mit Infizierten, dreimal hatte er das Stäbchen schon in der Nase. Das erste Mal im Frühjahr, als er von seinem Nebenjob als Schilehrer aus Österreich zurückkam. Die Kleinmachnowerin Elke Gudat (58) fährt heute zu ihren Eltern nach Niedersachsen. Sie sind über 80 Jahre alt und deswegen möchte sie ganz sicher sein, nicht Covid-19 zu haben. Und ein Kleinmachnower sagt: „Warum sollte ich mich nicht testen lassen? Ich steige in zwei Tagen in ein Flugzeug, das mich zu meiner Familie nach Frankreich bringt. Ich hätte das auch in meiner Firma machen lassen können – aber ich dachte, ich mach was für die Kultur.“

Doch wie funktioniert das? Wann bekommt man das Ergebnis? Und gibt es überhaupt noch Termine? Die MAZ hat die Antworten.

Wie buche ich einen Termin?

Unter coronatest-kammerspiele.de sind die verfügbaren Zeiten zu sehen. Hier kann man verbindlich buchen und bezahlen. Die Anmeldung ist ausschließlich online möglich!

Gibt es noch freie Zeiten?

Schon am Montag wurden fast alle der mehr als 60 Termine vergeben. Die nächsten Tage sind so gut wie ausgebucht, nach Bedarf sollen aber die Öffnungszeiten ausgeweitet und die Taktung erhöht werden. Aktuell sind bis Weihnachten mehr als 260 Termine vergeben. Zwei Personen können derzeit gleichzeitig getestet werden.

Die Kleinmachnower Kammerspiele bieten jetzt Corona-Schnelltests an. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Wer kann sich testen lassen?

Es werden nur symptomfreie Personen – etwa ohne trockenen Husten, Luftnot oder Fieber – getestet.

Was kostet der Test?

Er kostet 49 Euro, der Gewinn kommt den Kammerspielen zugute. Die Aktion wurde von Kulturgenossen ins Leben gerufen, um das Haus zu unterstützen, während keine Veranstaltungen stattfinden dürfen.

Schnelltest mit 99,8 Prozent Spezifität Stoffmasken schützen das Gegenüber ein bisschen, einen selbst aber gar nicht, ärgert sich Cornely. „Deswegen kann man bei uns FFP2-Masken kaufen.“ Eine Maske kostet 5 Euro, mit einer Flasche Corona-Bier 10 Euro. Der Gewinn geht auch hier an die Kammerspiele. Der „Medsan SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test“ hat eine Spezifität (wie sicher er gesunde Menschen erkennt) von 99,8 Prozent und eine Sensitivität (wie sicher er infiziert Personen erkennt) von 92,5 Prozent.

Wie sind die Abläufe in den Kammerspielen ?

Nach der Begrüßung im Foyer müssen die Einwilligungserklärung und die Symptomabfrage ausgefüllt werden. Anschließend wird in der Loge im Kinosaal der Schnelltest durchgeführt. Der Ausgang ist seitlich aus dem Saal, damit es zu keinen weiteren Kontakten kommt.

Wie erfolgt der Test?

Es wird ein Abstrich im Nasenrachen durchgeführt, so der verantwortliche Arzt Daniel Cornely. Nur, wenn das nicht möglich ist, wird ein Mundrachenabstrich gemacht.

Welche Maßnahmen gibt es?

Ein- und Ausgang sind getrennt, Abstände werden eingehalten, Gegenstände werden desinfiziert, die medizinischen Mitarbeiter tragen Schutzkleidung, Gäste dürfen die Toiletten nicht benutzen.

Wer macht den Test?

Medizinisch geschultes Personal wie Krankenschwestern, unter der Aufsicht des Arztes Daniel Cornely.

Wann und wie bekomme ich mein Ergebnis?

Nach 30 Minuten erhält man eine E-Mail mit einem Code, sodass man sein Ergebnis online abrufen kann. In den ersten Stunden waren erfreulicherweise alle Tests negativ.

Von Konstanze Kobel-Höller