Corona: Teltower Praxis verringert Infektionsgefahr

Mehr als 300 Verdachtsfälle hat die Praxis für Atemwegserkrankung in Teltow seit ihrer Eröffnung am 6. April auf eine Corona-Infektion getestet. Bis zu 20 Patienten am Tag kommen bislang mit einer Überweisung ihres Hausarztes in die Berliner Straße 7, um sich auf das Virus untersuchen zu lassen. Die meisten Tests waren negativ, sagt die Teltower Hausärztin Doktor Bettina Landeck.

Zehn Hausärzte sind dabei

Die Diplommedizinerin, die auch im Vorstand des Märkischen Gesundheits-Netzwerkes (MGN) mitarbeitet, hat gemeinsam mit dem Leiter des Hausärztlichen Qualitäts-Zirkels Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf, Doktor Hans-Joachim Müller, die Initiative ergriffen, als sich das Virus in der Region auszubreiten begann. Zehn Hausärzte haben sich freiwillig zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen und halten im Rotationsbetrieb von Montag bis Freitag die Sprechstunden in der Praxis für Atemwegserkrankung ab.

Bio-Chemie-Student Tobias Staacke empfängt die Patienten und koordiniert den Besucherverkehr in der Praxis. Die Patienten treten jeweils nur einzeln in die Praxis ein. Ein Mund-Nase-Schutz ist zwar nicht Pflicht, wird aber vom Team dringend empfohlen. Quelle: Varvara Smirnova

„Wir wollten von Anfang an die Patientenströme der Corona-Verdachtsfälle von den übrigen Krankheitsfällen isolieren“, erklärt Landeck. Darum sei die Gefahr einer Ansteckung in den Hausarztpraxen jetzt nahezu ausgeschlossen, will die Medizinerin den übrigen Patienten mit chronischen oder anderen Erkrankungen eine weit verbreitete Angst nehmen. Nach einem Gespräch mit Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) und der Besichtigung mehrerer Standorte erwies sich das ehemalige Büro in der Berliner Straße am geeignetsten für die neue Praxis.

Ergebnis liegt nach 48 Stunden vor

Die Menschen in der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf verhalten sich sehr diszipliniert, lobt die Ärztin. Getroffene Absprachen und ärztliche Empfehlungen würden auch konsequent eingehalten. Die Seniorenheime hätten gut vorgesorgt. Derzeit könne die Praxis für Atemwegserkrankung die anfallenden Untersuchungen gut bewältigen, versichert Landeck.

Neben dem Abstrich wird dem Patienten auch eine Blutprobe entnommen. Die Ergebnisse des Tests liegen im Durchschnitt nach 48 Stunden vor. „Unser Ziel ist es aber, die Resultate schon nach 24 Stunden zu erhalten“, sagt die Ärztin. Das Ergebnis wird mit den Patientenunterlagen dem betreffenden Hausarzt zurückgeschickt. Der Patient wird per Anruf über den Ausgang des Tests informiert.

Die Proben gehen umgehend ins Labor. Nach 48 Stunden liegen dem Ärzteteam die Ergebnisse vor. Die Ärzte wollen die Wartezeit auf 24 Stunden verkürzen. Quelle: Varvara Smirnova

Einmal in der Woche halten die zehn Ärzte eine Videokonferenz ab, um die aktuelle Entwicklung in der TKS-Region auszuwerten. Die täglichen Ergebnisse werden umgehend nach dem Ende der Sprechstunden an das Gesundheitsamt des Kreises gemeldet.

Von Heinz Helwig