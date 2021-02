Region Teltow

Voraussichtlich am 22. Februar sollen die Grundschulen in Brandenburg ihre Tore wieder öffnen dürfen. Wie die Bedingungen dafür genau aussehen werden, ist aber noch nicht klar. Alle Beteiligten sind in Warteposition, einige sind auch bereit, jederzeit loslegen zu können. Was erwartet die Schüler und Eltern, was die Lehrkräfte?

„Wir bereiten uns schon länger vor, weil klar war, dass wir in diese Situation kommen werden“, sagt Matthias Röhm von der evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule in Teltow. Hier käme man mit drei oder vier verschiedenen Szenarien klar, auch das Schulessen wurde dabei mitgedacht, gestaffelte Startzeiten, Unterricht in Gruppen und mehr.

Erste und sechste Klassen: Nur Präsenzunterricht

Röhm plant einen ungewöhnlichen Weg, denn er möchte die ersten und sechsten Klassen jeden Tag komplett beschulen. Die Jüngsten würde er dabei in zwei Gruppen von je zwölf Kindern parallel von zwei Lehrern oder Lehrerinnen unterrichten lassen. Die Ältesten, die wegen des bevorstehenden Wechsels in die weiterführende Schulen in einer Übergangssituation stehen, würden in Vormittags- und Nachmittagsgruppen aufgeteilt werden. „Dazwischen bleibt natürlich Zeit für eine gründliche Desinfektion“, so Röhm.

Die anderen Klassen würden jeweils einen Tag in den Präsenzunterricht geholt und den anderen in den Heimunterricht geschickt, in dem sie Aufgaben erledigen, die sie zuvor von der Klassenlehrerin mitbekommen haben.

Cloud und andere Modelle

Natürlich spiele dabei auch die Cloud weiterhin eine Rolle, vor allem für die Nebenfächer, da Röhm im Präsenzunterricht den Schwerpunkt auf Mathe, Deutsch und Sachkunde sieht. Schließlich müsse alles ganz neu geplant werden. „Das ist ein ganz ausgeklügeltes System von Stunden, denn die Stundentafel kann man nicht eins zu eins übertragen.“

Auch die Möglichkeit, dass gestaffelt von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr begonnen werden muss, wurde durchgedacht. Das habe große Auswirkungen auf den Nachmittag oder auf die Essensausgabe, so Röhm. Noch sei nicht klar, ob das eine Soll- oder Kann-Bedingung werde. Vorbereitet ist er jedenfalls.

Matthias Röhm ist der Schulleiter der evangelischen Ursula Wölfel Grundschule in Teltow. Quelle: Alexander Schulz

Erhalten bleibt den Schulen auch die Notbetreuung, die an der Grundschule der Diakonissen etwas früher beginnt und später endet als an den staatlichen Schulen. Sie wird also auch weiterhin für jene Kinder stattfinden, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten und ist aufgrund der besseren Nachverfolgung im Fall von auftretenden Erkrankungen und um die Gruppengrößen überschaubar zu halten noch zusätzlich zu führen.

Natürlich sei das ein hoher Personalaufwand, aber es gebe derzeit erfreulicherweise keine einzige Krankmeldung, ist Röhm hörbar stolz. Lehrertechnisch sei die Schule durch das Förder- und Fordersystem so gut ausgestattet, dass sein Pläne problemlos umsetzbar seien. „So wird das Optimum für die Kinder erreicht und es ist ein gutes Arbeiten für die Lehrer möglich, ohne dass sie ausgebrannt werden.“

Gegen kollektives Wiederholen

Wie der Heimunterricht in diesem Lockdown geklappt hat? „Für die treuen Schüler zu wenig, die schwachen zu viel, die Majorität genau richtig“, sagt der Schulleiter. Der Rahmenplan werde abgearbeitet, es gebe keine Rückstände. Er ist absolut gegen die immer wieder aufgebrachte Idee, alle Schüller kollektiv das Jahr wiederholen zu lassen. „Das macht keinen Sinn. Distanzlernen kann so organisiert erden, dass es keine Lerndefizite gibt.“ Jetzt ist er erst einmal froh, dass er schon bald wieder alle zwölf Klassen in seiner Schule begrüßen darf. „Ich freue mich. Alle freuen sich. Es ist eine große Erleichterung“, sagt er.

Hoffbauer Grundschule hofft auf A/B-Gruppen

An der Hoffbauer Grundschule in Kleinmachnow geht man davon aus, dass man die Schüler wie voriges Mal in zwei Gruppen aufteilen wird. „Das ist eigentlich das, was wir auch favorisieren.“ Ob sich diese dann tage-, wochenweise vielleicht sogar vormittags und nachmittags abwechseln, sei dabei noch völlig offen und werde von der neuen Verordnung des Landes abhängen. „Wir haben aufgehört, Glaskugeln zu lesen“, sagt Jürgen Franzen, Leiter der Abteilung für Schulen der Hoffbauer gGmbh. Lieber wäre ihm der tageweise Wechsel. Gut sei, dass man diesmal eine Woche und nicht nur wieder zwei Tage für die Vorbereitung habe.

Die Gruppenbildung und gleichzeitig noch Sicherstellung der Notbetreuung macht dem freien Träger Probleme. Er stößt an die Grenzen seiner Kapazität in Kleinmachnow. „Die Schule ist für ganze Klassen gebaut, nicht für halbe. Das ist eine Frage der Logik. Die Schule ist voll. Wenn wir die Klassen halbieren, ist das Gebäude zu klein.“

An der Hoffbauer Grundschule Kleinmachnow kommt man mit der Gruppenbildung an die Grenzen der Kapazitäten. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die betroffene Schulleiterin Antje Legien-Knapke sagt: „Die Modelle zu einer partiellen Öffnung liegen seit Schuljahresbeginn vor. Wir waren und sind jederzeit darauf eingestellt, dass Schüler tagesweise, wochenweise oder in täglichen Schichten in die Schule kommen. Ein tatsächlich erheblicher Aufwand, der unsere Mitarbeiter über alle Maßen fordert.“ Es gehe ihnen aber trotz der ungewöhnlichen Anforderungen gut.

Schwer zu sagen sei, wie der Unterricht auf Distanz bisher gelaufen sei. Dass er „alles andere als ideal“ sei, müsse nicht erklärt werden, so Legien-Knapke. „Er findet ja nicht aus pädagogischen, sondern aus pandemischen Gründen statt.“ Aber er werde durchgeführt. „Wir erreichen die Schüler und wir unterrichten die Schüler.“ Noch sei sie guter Dinge, dass sich Defizite jeglicher Art ausgleichen oder aufholen lassen, auch wenn dies sicher nicht leicht sein werde. „Wie jede einzelne Kinderseele im Moment belastet ist, können wir nicht wirklich ermessen.“

Staatliche Schulen: Pläne unklar

Unklar ist noch, wie der Unterricht in den kommunalen Grundschulen aussehen wird. Da es sich um schulinhaltliche Angelegenheiten, keine Schulträgerangelegenheiten handle, verweisen Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf auf das Schulamt. Hier hält man sich noch bedeckt, da die neue Eindämmungsverordnung des Landes aktuell noch nicht vorliegt und genaue Vorgaben noch fehlen.

Man sei aber in einem „stetigen und engen Dialog“ mit den Schulleitungen, um die möglichen Umsetzungen vorzubereiten, so Janina Kolkmann, Leiterin des staatlichen Schulamtes Brandenburg an der Havel. Dabei liege der Fokus besonders auf der Umsetzung des Wechselmodells, der Notbetreuung und weiterhin parallel des Distanzlernens. Aktuell wären die Einstellungen zum Halbjahr bis auf einzelne kurzfristig nötig gewordene Ausschreibungen etwa wegen Schwangerschaften oder Elternzeiten abgeschlossen. Die Notbetreuung werde nicht nur von Lehrkräften, sondern auch von Honorarkräften und anderem pädagogischen Personal durchgeführt.

