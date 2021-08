Corona bremst Start in der Wiesenburger Grundschule

Wiesenburg

Noch bevor die erste Woche nach den Sommerferien vorüber ist, bremst die Covid-19-Pandemie den Unterrichtsstart in der Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark“. Zunächst ein Kind ist dort mit dem Coronavirus infiziert.

Die Eltern haben die Schulleitung am Mittwoch über den positiven Befund in Kenntnis gesetzt. Betroffen sein könnten noch Geschwister, weswegen am Donnerstag umgehend sehr umfangreich häusliche Isolierung angeordnet wurde. Betroffen sind die Klassen 2, 3a und 6. Darüber hat Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) informiert. „Es handelt sich aber nicht um ein großes Infektionsgeschehen“, sagt er der MAZ.

Frist noch nicht festgelegt

Die Anordnung gilt auch für jene Lehrer, die Kontakt hätten haben können und nicht geimpft sind, wie Schulleiterin Susan Lodge der MAZ bestätigt hat. Außerdem darf der Nachwuchs den Hort in dieser Zeit nicht besuchen. Das Ende für die Quarantäne muss noch festgelegt werden. Die Eltern werden vom Gesundheitsamt des Kreises Potsdam-Mittelmark informiert, heißt es.

„Der Unterricht für die betroffenen Jungen und Mädchen wird über die Schulcloud digital fortgeführt“, berichtet Susan Lodge. Arbeitsmaterialien, die in der ersten Woche noch nicht verteilt werden konnten, sollen möglichst noch auf alternativen Wegen verteilt werden.

Zusätzliche Tests möglich

Darüber hinaus bietet die Schule ebenfalls an, jederzeit zusätzliche Tests zu den am Montag und am Mittwoch obligatorischen zur Verfügung zu stellen. Die dringende Bitte der Leitung lautet, Kinder, die Krankheitssymptome zeigen, nicht zur Schule zu schicken.

Die Bildungseinrichtung hat einschlägige Erfahrungen. Jeweils im Dezember des vergangenen Jahres und im Juni gab es Ausfälle wegen Corona-Fällen.

Mithin handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Zwei Schulen in Teltow (Anne-Frank-Grundschule und Immanuel-von-Kant-Gymnasium) sowie die Waldorfschule Kleinmachnow haben ebenfalls schon Infektionsfälle gemeldet. Das bestätigt Andrea Metzler als Sprecherin des Landratsamtes Bad Belzig.

Von René Gaffron