Sieben bis zehn Klassen sollen in der Teltower Anne-Frank-Grundschule mittlerweile in Quarantäne sein, von 19 Fällen spricht der Kreis in der Stahnsdorfer Lindenhof-Grundschule. Auch die Kleinmachnower Waldorfschule hat schon vor mehr als einer Woche eine dritte Klasse in Quarantäne geschickt, hier ist von rund zehn infizierten Kindern, mindestens vier betroffenen Elternteilen und mehreren Geschwisterkindern die Rede. Die Kleinmachnower Eigenherd-Grundschule, die Schule am Teltower Röthepfuhl, die Berlin Brandenburg International School, der Kleinmachnower Hort Wirbelwind, die Teltower Stubenrauch-Grundschule mit zwei Klassen – sie alle haben Coronafälle an das Gesundheitsamt gemeldet. „Wir zählen nur mehr die Einrichtungen, nicht mehr die Fälle“, so Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert.

Unklare Zahlen

Tatsächlich kann er meist nicht angeben, wie viele Kinder oder Pädagogen betroffen sind. In der Grundschule Otto Nagel in Nuthetal gebe es einen Einzelfall, sagt Schwinzert. „Noch. Das kann sich ja schnell ändern, wie wir wissen.“ In der Anne-Frank-Schule ist er Montagmittag noch auf dem Stand von fünf Klassen, die wegen neun Fällen in Quarantäne sind. In der Stadt hat man zu diesem Zeitpunkt schon von neun Klassen gehört, die Eltern sprechen von sieben, acht oder zehn betroffenen Klassen. „Die werden wohl heute noch gemeldet“, vermutet der Kreissprecher.

Das Gesundheitsamt ist mehr als ausgelastet. Die Gesundheitsaufseherinnen sind die einzigen, die vor Ort tätig werden und die entscheiden können, wer in Quarantäne muss und die diese auch aussprechen. Vorige Woche waren zwei von fünf im Einsatz – Schwinzert sprach von einem ungewöhnlich hohen Krankenstand und hoffte auf diese Woche. Jene wenigen, die noch im Dienst sind, kommen schlicht mit der Arbeit nicht mehr nach – bei einer Inzidenz von 576,83 bei den 5- bis 14-Jährigen in Potsdam-Mittelmark. Die Kinder sind ganz klar die „Treiber der Pandemie“ geworden, bringen die Infektionen auch nach Hause.

Jeden Tag ein neuer Fall in der Klasse

Davor hat auch eine Mutter aus Kleinmachnow Angst. Zwei ihrer Kinder besuchen die Waldorfschule, eines davon die betroffene dritte Klasse. Zwar hat die Schule die gesamte Klasse nach Auftreten der ersten Fälle in Quarantäne geschickt, doch am Mittwoch durften sie sich freitesten – und gleich danach gab es weitere Fälle. „Eigentlich kommt jeden Tag wieder ein neuer dazu.“ Am Montag seien nun wieder Fälle in der vierten und fünften Klasse bekannt geworden – und nun sei am Freitag Markusfest, Anfang Dezember Adventsbazar.

Sie selbst ist zwar geimpft, doch eine Chemotherapie hat dafür gesorgt, dass die Impfung bei der krebskranken 37-Jährigen nicht gewirkt hat. Jetzt hofft sie, dass der Booster den nötigen Schutz gebracht hat – vor der täglichen Bestrahlung, die nun bis Weihnachten auf dem Programm steht. „Die Ärzte sagen, ich soll mich von allem fern halten“, erzählt sie. Mit vier Kindern geht das nur nicht so einfach. „Am liebsten würde ich sie einfach zu Hause lassen, aber ich werde ja immer auf die Schulpflicht hingewiesen.“ Auch habe ihr die Schule deutlich gemacht, es gebe keine Kapazitäten, Homeschooling-Aufgaben bereitzustellen.

Gesundheitsamt: Rückstau von Anfragen

Sie kritisiert, dass das Gesundheitsamt nicht reagiert. Sowohl sie als auch zahlreiche andere Eltern hätten versucht, jemanden zu erreichen, selbst die Schule habe ihres Wissens nach keine Reaktion auf die Meldung erhalten. „Man hofft einfach, Hilfe zu bekommen, einen Fahrplan.“ Erst am Montag dieser Woche gelang es einer Mutter, mit dem Gesundheitsamt zu sprechen, wo sie erfuhr, dass ein Rückstau von rund 700 Mails vorliege, der von sieben Sachbearbeiterinnen – statt 40 im Vorjahr – zu bewältigen sei. Schwinzert bestätigt „eine große Menge unbearbeiter Anfragen.“

So warten auch andere Eltern auf Anweisungen. Etwa an der Teltower Anne-Frank-Grundschule, wo es Ende Oktober ebenfalls mit der dritten Klasse losging. Vorige Woche folgten Fälle in den ersten und zweiten Klassen. Nun gilt seit gestern in der Schule wieder Maskenpflicht, sei bekanntgegeben worden, sagen Eltern. Als in der dritten Klasse erneut ein Schnelltest positiv ausfiel, schickte die Schule alle Klassenkollegen nach Hause. „Verdachtsfälle wegen eines Schnelltests werden jetzt erst mal gleich behandelt wie ein positiver PCR-Test“, so Eltern.

In der Stubenrauch-Grundschule, wo zwei Klassen betroffen sein sollen, wurden am Montagvormittag Eltern gebeten, ihre Kinder „freiwillig“ abzuholen – schließlich liege noch keine Quarantäneanordnung vor. Man gehe aber davon aus, dass diese noch im Laufe des Tages folgen werde.

Von Konstanze Kobel-Höller