Bei Bauarbeiten in Stahnsdorf ist am Freitag eine 500-Kilogramm-Bombe gefunden worden. Mehrere tausend Einwohner mussten am Abend ihre Häuser verlassen. Eine Entschärfung war nicht möglich, die Bombe musste gesprengt werden. Alle Ereignisse des Tages und der Nacht zum Nachlesen gibt es hier.