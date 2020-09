Kleinmachnow

Zu der Frage „Wie können wir uns – auch nach Corona – untereinander und miteinander digital austauschen?“ organisiert Kleinmachnow am 29. September einen digitalen Bürgerdialog. Dafür wurde die Gemeinde von der Bertelsmann Stiftung im Rahmen des Projektes „Digitale Bürgerdialoge für Kommunen“ als Pilotkommune ausgewählt und unterstützt Kleinmachnow sowohl im Vorfeld als auch am Tag des Dialogs. Auch Teltow möchte seine Bürger künftig digital beteiligen.

1200 Kleinmachnower und Kleinmachnowerinnen im Alter von 16 bis 75 Jahren wurden von der Gemeinde stichprobenartig ausgewählt und angeschrieben, ob sie Interesse daran haben, an der Online-Veranstaltung teilzunehmen. Bis zu 60 Personen sind es, die schließlich bei der über die Plattform Zoom durchgeführten Konferenz ihre Meinung kundtun können, so Grit Steckmann-Bleek, Sprecherin der Gemeinde.

Grund für die Aktion sei, dass es während Corona zwar möglich gewesen sei, den Bürgern über Aushänge, Internet und Amtsblatt Informationen zukommen zu lassen. „Nicht möglich war es, interaktiv mit unseren Bürgern und Bürgerinnen in einen direkten Austausch zu kommen. Das möchten wir ändern.“

Kleingruppen diskutieren über Zoom

Am 29. September werde es vor allem darum gehen, sich in Kleingruppen zu der gestellten Frage auszutauschen. Ein Team aus der Verwaltung, darunter auch Bürgermeister Michael Grubert ( SPD), sowie der Bertelsmann Stiftung wird die Gruppen moderierend begleiten. Die Begrüßung, Berichte aus den Kleingruppen sowie die Ergebnissicherung und die Verabschiedung erfolgen im Plenum.

Auch in Teltow wird auf Antrag der Fraktion Grüne/Linke die digitale Bürgerbeteiligung einen höheren Stellenwert erhalten. Dazu soll die Stadt künftig eine entsprechende Software nutzen. Mit deren Einführung soll die Verwaltung einen Vorschlag machen, welche Beteiligungsformate in den ersten Monaten genutzt werden sollen und welche dann fortlaufend dazu kommen. Für das Vorhaben werden 30000 Euro bereitgestellt, beschloss die Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch.

Von Konstanze Kobel-Höller und Stephan Laude