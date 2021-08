Kleinmachnow

Wenn sich Jörg Klein und Marcus Adebahr zusammentun, um Theater zu spielen, kann nur ein Name für das Ensemble dabei herauskommen: „Der kleine Storch“. So geschehen in Kleinmachnow, wo das Duo mit „Der Kopfwissenschaftler“ von Torge Hoffmann am 10. September eine Welt-Uraufführung plant.

„Da haben sich genau die zwei richtigen getroffen, die Hummeln im Arsch haben und geradezu kreativ sein müssen“, sagt Jörg Klein über die Zusammenarbeit. Die beiden Laienschauspieler hatten sich beim Kammertheater Kleinmachnow kennengelernt, doch durch Corona war das Ensemble mitten in einem Stück stecken geblieben. So entstand die Idee zur Kleinstgruppe, die Suche nach einem unterhaltsamen Stück begann. „Für mich steht im Vordergrund, dass es mich begeistert und dass ich das an das Publikum weitergebe“, sagt Adebahr.

Marcus Adebahr (links) ist der Autor Heydahl, der von Jörg Klein bei seiner Lesung laufend unterbrochen wird. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

„Der Kopfwissenschaftler“ – ein Stück, das vor 20 Jahren sogar in Kleinmachnow geschrieben wurde – begeisterte die beiden sofort. Es sei kurzweilig, habe Dialoge mit teilweise feinem Wortwitz und die Spannung halte über das ganze Stück, sagten sie. „Und es hat wirklich ein ganz überraschendes Ende – zum Nachdenken, zum Mitnehmen“, so Klein. „Zum Diskutieren“, sagt Adebahr. In Absprache mit dem Autor, der heute als Tierarzt arbeitet, wurde es etwas an Corona adaptiert und dann begannen die Proben.

70 Minuten ohne Pause dauert das Stück, in dem Marcus Adebahr als Herr Heydahl aus seinem Buch liest – und dabei immer wieder von Klein unterbrochen wird, der vehement behauptet, das Buch handle von ihm. „Heydahl ist sehr von sich eingenommen“, sagt Adebahr, „und hält von dem Herren, der ihn unterbricht, nicht viel. Er geht anfangs sehr arrogant mit ihm um.“ Bis zum Ende bleibt offen, ob es sich bei Klein tatsächlich um den beschriebenen Wissenschaftler handelt.

Adebahr, ganz in seiner Rolle: „Wenn Sie mich fragen, ist er ein Scharlatan, der irgendwann an die Blaupause meines Buchs gekommen ist. Oder ist er vielleicht nur ein Marketinggag von mir? Vielleicht habe ich extra einen Störenfried engagiert?“ Klein fragt nach: „Und nimmst damit in Kauf, was am Ende passiert?“ Die beiden Darsteller wünschen sich, dass die Zuseher beim Heimweg über die Rolle noch diskutieren.

Die Aufführungen sind am 10., 11., 17., 18. September sowie am 1. und 2. Oktober jeweils um 19.30 Uhr, sowie am 12. und 19. September und am 3. Oktober jeweils um 16.30 Uhr im Kleinen Saal der Neuen Kammerspiele Kleinmachnow.

Das Kammertheater Kleinmachnow spielt "Homeoffice - Du machst Dir kein Bild" von Bernd Spehling auf der großen Bühne der Neuen Kammerspiele Quelle: Carsten Scheibe

Auch das Kammertheater Kleinmachnow hat seine Arbeit wieder aufgenommen und führt das Erfolgsstück aus 2020, „Homeoffice – Du machst Dir kein Bild“ am 7. und 31. Oktober erneut auf.

Von Konstanze Kobel-Höller