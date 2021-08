Kleinmachnow

Die MAZ-Redaktion kommt am Donnerstag nach Kleinmachnow und hat ein offenes Ohr für Sie! Treffen Sie uns auf dem Rathausmarkt und erzählen Sie uns persönlich, was Ihnen auf dem Herzen liegt.

Denn für diesen Sommer haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht: Wir stellen Ihnen nicht nur die Wochenmärkte der Region und einige ihrer Protagonisten vor, sondern sind auch selbst für Sie vor Ort. Daher finden Sie uns als Redaktion am Donnerstag, 12. August, von 10 bis 12 Uhr mit einem Stand auf dem Kleinmachnower Wochenmarkt auf dem Rathausmarkt.

Welche wirklich spannenden, berührenden, aufregenden oder interessanten Geschichten haben wir in der MAZ noch nicht erzählt? Was gefällt Ihnen besonders oder gar nicht an unserer Zeitung? Kommen Sie an unseren Stand und sprechen Sie mit unserer MAZ-Redakteurin für die TKS-Region, Konstanze Kobel-Höller.

Nächste Woche finden Sie unsere Redaktion dann auf dem Beelitzer Wochenmarkt.

Von Konstanze Kobel-Höller