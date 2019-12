Das Jahr 2019 im TKS-Land

An schönen, aufregenden und richtungsweisenden Ereignissen hat es der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf auch in diesem nicht gemangelt. Manche hat man sich herbeigesehnt, auf andere wiederum lieber verzichtet. Die MAZ lässt dieses Jahr noch einmal Revue passieren.

Die Eröffnung des Stadthafens in Teltow war einer der Höhepunkte in der Region in diesem Jahr. Quelle: Dirk Pagels