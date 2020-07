Dorfschule Kleinmachnow mit QR-Code und Stifterstele

Kleinmachnow

Es tut sich wieder etwas an der Alten Schule in Kleinmachnow: Der Künstler Lutz Göbel und sein Kompagnon Bodo Bohn, die beide den Erwerb des Gebäudes unterstützten, haben die Geschichte des ältesten profanen Gebäudes im Ort recherchiert. Passend zu Kleinmachnows 100. Geburtstag enthüllen sie am 27. Juli mit dem Bürgermeister eine Informationstafel mit QR-Code über Wissenswertes zur Geschichte einer typischen Dorfschule in der Zeit von 1849 bis 1936.

23 Großspender für die Dorfschule

Eigentlich war noch mehr in diesem Jahr geplant. „Aber Corona-bedingt muss unsere Unterrichtsstunde von 1920, die wir mit dem Theater am Weinberg hier aufführen wollten, leider ausfallen“, bedauert Bodo Bohn.

Anzeige

Doch Lutz Göbel lenkt die Aufmerksamkeit für das denkmalgeschützte Haus auch auf die Gegenwart und die Personen, die es erhalten haben. Seine Stele dankt allen 23 Großspendern und steht nun im Vorgarten. Bodo Bohn hat den Grundstock gelegt. „So ein schön gelegenes Grundstück mit so einem gut erhaltenen historischen Gebäude zu verlieren, das kann doch nicht sein“, erklärt Bodo Bohn seine Beweggründe, 100 000 Euro zu stiften.

Weitere MAZ+ Artikel

Bodo Bohn freut sich über die Informationstafel mit Wissenswertem zur Dorfschulgeschichte. Quelle: Gesine Michalsky

Und zwar an die Stiftung „Kirche und Kultur im Alten Dorf“, die das Ziel hat, die historischen Räumlichkeiten zu erhalten und mit der evangelischen Gemeinde einen Treffpunkt im Ort aufzubauen. Kleinmachnows alte Dorfschule mit neuem Leben wiederzuerwecken, das bereitet den beiden Stiftungsgründern riesige Freude. „Es macht schon zufrieden, dass eine Privatinitiative dies schaffen kann“, bringt es Lutz Göbel auf den Punkt.

Neue Bewohner in ehemaliger Lehrerwohnung

Beim Blick in die Geschichte der „Töffelschule“, wie die Kleinmachnower ihre erste Schule nannten, kommt einem einiges bekannt vor. Bereits 1876 benötigte man einen Anbau. Knapp 30 Jahre nach der Eröffnung erhielt die einzügige Dorfschule am Zehlendorfer Damm 1849 ihren dringend benötigten zweiten Klassenraum samt zweiter Lehrerwohnung im Obergeschoss und eigenem Schuleingang.

Heute ein Glück für eine sechsköpfige Flüchtlingsfamilie, die in den beiden zusammengelegten ehemaligen Lehrerwohnungen ihr neues Zuhause gefunden hat. In der ehemaligen Küche und dem Wintergarten wohnt eine Dame und der wunderschöne Garten, der vor hundert Jahren zum bescheidenen Lebensunterhalt des Paukers diente, wird von einem Ehepaar ehrenamtlich gepflegt.

In diesem Klassenraum ist eine Unterrichtsstunde im Jahr 1920, also im Gründungsjahr der Gemeinde Kleinmachnow, vom Theater am Weinberg schon geprobt worden. Der Aufführungstermin ist noch offen. Quelle: Gesine Michalsky

Die beiden Klassenräume bleiben im weitesten Sinne ihrer Bestimmung treu: hier haben seit 2015 Heimatfreunde, Eltern mit ihren kleinen Kindern und Geflüchtete einen Treffpunkt. „Der Förderverein Kirchenbauten holt viele unterschiedliche Gruppen rein“, berichtet Bodo Bohn über den ehrenamtlichen Betrieb des erst vier Wochen vor der Corona-Krise frisch eingerichteten Cafés. Es ist jetzt geschlossen, lädt aber sonst in zwei Räume ein, die wie vor 150 Jahren nur über die beiden Schülereingänge im Norden und Süden des Hauses zu erreichen waren und immer noch nicht miteinander verbunden sind. Die steile Treppe zur Wohnung und ihr exklusiver Lehrereingang in der Mitte des Gebäudes stammen ebenfalls unverändert aus alten Zeiten. Die Toiletten im Erdgeschoss sind dagegen neu.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Den Unterricht an Kleinmachnows erster Schule um 1920 hätte Bodo Bohn, der übrigens hauptamtlich Chemielehrer war, gern mit dem Theater am Weinberg nachempfunden. Für die Möblierung standen alte Schulbänke aus Königs Wusterhausen zur Verfügung und an der Wand hätte wie damals üblich ein Konterfei von Friedrich Ebert gehangen, dem damaligen Reichspräsidenten.

„Wir waren schon gut vorbereitet und haben auch viel herausgefunden“, erzählt Bodo Bohn, der den Lehrer der aus bäuerlichen Familien stammenden Kinder spielen sollte. 182 Schüler hätte er 1904 vor- und nachmittags unterrichten müssen, „das finde ich schon sehr viel für diese kleinen Räume“. Und dann weist Bohn noch darauf hin, dass es erst 1920 einen Trinkwasseranschluss gab und sich die Toiletten im Stall befanden. „Der Name „Töffelschule“ entstand übrigens, weil die Schüler nicht gerade leise auftraten: Sie trugen alle Holzschuhe.“

Lesen Sie auch:

Neuer Gourmet-Tempel in Kleinmachnow

Zirkus-Schule hat noch freie Plätze für Nachwuchs-Artisten

Vergewaltigungsserie – die Angst läuft mit: So können sich Joggerinnen vor Übergriffen schützen

Von Gesine Michalsky