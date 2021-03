Mittelmark

Die dritte Corona-Welle erfasst die Jüngsten. Vor allem in der Region Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf kommt es verstärkt zu Corona-Ausbrüchen in Kitas und Schulen. Der Landkreis meldete am Mittwoch Corona-Fälle aus 13 Kindereinrichtungen, die sich alle in der TKS-Region befinden.

Bei zwei Kindern wurde die britische Mutation nachgewiesen

In der Kita „Mäuseburg“ in Stahnsdorf sind zwei Kinder einer positiv getesteten Mutter betroffen. Bei den beiden Kinder wurde die britische Mutation B.1.1.7. nachgewiesen. Sie sollen bereits seit 15. März Krankheitssymptome gezeigt und noch bis 17. März die Kita besucht haben. Weil die Kontakte nicht mehr vollständig nachvollziehbar gewesen seien, ordnete das Gesundheitsamt Quarantäne für die Kinder und Erzieherinnen der beiden betroffenen Gruppen an, teilte der Landkreis mit. 46 Kinder und sechs Erzieherinnen befinden sich nun in häuslicher Isolation.

21 Schüler und ein Lehrer einer Gesamtschule in Teltow in Quarantäne

Zwei Wochen in Quarantäne müssen auch 21 Schüler und ein Lehrer der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow, nachdem eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

In der Kita „Käferland“ in Teltow gibt es bei einem Kind per Antigen-Schnelltest einen positiven Befund, der noch mit einem sicheren PCR-Test überprüft wird. „Da sich die gesamte Familie jedoch bereits symptomatisch zeigt und heute im Laufe des Tages noch ein weiteres Kind aus derselben Gruppe als Verdachtsfall gemeldet wurde, sind die Betroffenen bereits in Quarantäne“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert am Mittwoch.

Auch das Kleinmachnower Weinberg-Gymnasium ist betroffen

Nach Kreisangaben hat sich zudem eine Schülerin des Kleinmachnower Weinberg-Gymnasiums mit dem Coronavirus angesteckt. Der positive Befund ist bereits einige Tage her. Wie der Kreis mitteilte, fiel bei Ermittlungen zu diesem Fall erst am 19. März auf, dass die erkrankte Person Schülerin des Weinberg-Gymnasiums ist. Ermittelt wurden dann 110 Schüler als Kontaktpersonen. „Da das Hygienekonzept der Schule im relevanten Zeitraum voll umgesetzt wurde und der Quarantänezeitraum bereits am 24. März beendet gewesen wäre, wurden die Betroffenen als Kategorie-2-Kontakte mit Selbstbeobachtung und Kontaktreduktion eingestuft“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Der angeordnete Online-Distanzunterricht für die betroffenen Schüler endete am Mittwoch. „Ob der Distanzunterricht verlängert wird, muss die Schule entscheiden. Das Gesundheitsamt hat nach derzeitigem Stand keinen längeren Distanzunterricht über den 24. März hinaus angeordnet“, sagte Schwinzert auf Nachfrage.

Zehn Kinder und zwei Lehrer einer Grundschule in Quarantäne

In der Kita „Zoar“ in Teltow ist eine Erzieherin positiv getestet worden. Angaben dazu, wie viele Kinder und Erzieherinnen in Quarantäne müssen, gab es bis zum Abend nicht. In der Maxim-Gorki-Gesamtschule in Kleinmachnow wurde eine Lehrkraft positiv getestet. Außerdem hat sich eine Schülerin der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule in Teltow infiziert. Für zehn Kinder und zwei Lehrer als direkte Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet. Drei Verdachtsfälle meldet der Kreis aus der Kita „Teltower Rübchen“, die PCR-Bestätigung stehen hier noch aus.

Verdacht auf einen größeren Ausbruch in Teltower Kita

Ein positiver PCR-Test liegt von einer Erzieher aus dem Hort „Mühlendorf“ in Teltow vor. In der Teltower Kita „Sonnenblume“ besteht der Verdacht eines größeren Ausbruchs. Nach Kreisangaben haben zwei Kinder Symptome gezeigt, deren PCR-Befunde noch ausstehen. „Bei den Ermittlungen fiel auf, dass es in der Einrichtung aktuell gehäufte Erkrankungsfälle mit Infektionen der oberen Atemwege gibt“, teilte der Kreis mit. Das sei bei fünf weiteren Kindern festgestellt worden. Die Befunde der Corona-Tests stehen noch aus.

Betreuerin einer Kinderwohnstätte positiv getestet

In der Diakonie-Kinderwohnstätte „Haus Magdala“ in Teltow ist eine Betreuerin positiv getestet worden. Sieben Kinder und vier Betreuer sind in Quarantäne.

Für einen Schüler, der den Hort „Am Hochwald“ in Kleinmachnow besucht, liegt ein positiver Schnelltest-Befund vor, der PCR-Befund liegt noch nicht vor.

Zwei Verdachtsfälle in Campus-Kita

In der Evangelischen Campus-Kita der Hoffbauer-Stiftung in Kleinmachnow gibt es zwei Verdachtsfälle, bei denen die Befunde noch ausstehen. Kinder der beiden betroffenen Kita-Gruppen sind vorsorglich in Isolation, bis der Befund vorliegt.

Drei positive Befunde in zwei Senioreneinrichtungen in Teltow

Der Landkreis meldete zudem aus dem Seniorenzentrum „Bethesda“ in Teltow einen positiven PCR-Befund einer Mitarbeiterin. Bei allen 17 Kontaktpersonen fiel ein durchgeführter Schnelltest aber negativ aus. Im Albert-Schweitzer-Seniorenhaus in Teltow sind ein Mitarbeiter und ein Bewohner positiv getestet worden und die direkten Kontaktpersonen in Quarantäne.

Bei den beiden bereits Mitte März positiv getesteten Kindern einer Familie aus der Flüchtlingsunterkunft in Stahnsdorf ergaben sich Hinweise auf das Vorliegen einer Mutation, teilte der Kreis mit. Zur näheren Bestimmung der Mutation sei eine Vollsequenzierung veranlasst worden.

