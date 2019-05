Kleinmachnow

In ein italienisches Restaurant in Kleinmachnow wurde in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Unbekannte Täter haben sich durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu den Räumlichkeiten des Restaurants verschafft. Als der Eigentümer den Einbruch bemerkte, verständigte er die Polizei. Augenscheinlich wurden Bargeld und elektronische Geräte entwendet. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZonline