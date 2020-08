Elisabeth Pungs: NS-Widerstand aus Kleinmachnow 

Kleinmachnow

Kaum bekannt und doch bedeutend: Elisabeth Pungs, NS-Widerstandskämpferin, Kleinmachnower Bauherrin eines architektonisch bedeutsamen Hauses und Ehefrau des Erfinders der Chiffriermaschine „Enigma“. Als Tochter eines Bremer Fabriksbesitzers hätte Pungs es sich leicht machen können – doch als oppositionelle kommunistische Intellektuelle stellte sie sich sogar gegen die Werte ihrer Familie, unter denen sich auch NSDAP-Funktionäre fanden. Letzteres sollte sie allerdings vor den Nazi-Henkern retten.

Nach Berlin war die junge Frau wegen Arthur Scherbius gegangen, den sie 1917 noch im Jahr ihres Kennenlernens heiratete. Der Ingenieur wurde zum Erfinder der Chiffriermaschine Enigma, die in modifizierter Form im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht zur Verschlüsselung des Nachrichtenverkehrs genutzt wurde. Pungs engagierte sich unterdessen schon in den 1920er-Jahren für Menschenrechte, später war sie Mitglied bei der „Roten Hilfe Deutschlands“, einer KPD-nahen Organisation, die unter Hitler verboten wurde.

Gesprächskreis in Kleinmachnow

1931 heiratete sie erneut, Scherbius war bei einem Unfall ums Leben gekommen, kurz, nachdem die beiden ein Kind aus einem Heim aufgenommen hatten. Mit Friedrich Joseph Pungs und dem Adoptivsohn zog sie nun in ein kleines Haus nach Kleinmachnow, das sie sich im Bauhaus-Stil bauen hatte lassen. Heute wurde dieses Haus wiederentdeckt und steht unter Denkmalschutz, damals fanden dort Gesprächskreise mit Freunden statt, die wie das Ehepaar Mitglieder oder Sympathisanten der KPD waren. Hier wurde über Politik, Literatur und Kunst diskutiert.

Das Haus Pungs Kleinmachnow, historische Aufnahme. Quelle: privat

Dies wurde auch nach dem Umzug nach Berlin-Wilmersdorf im Jahr 1936 beibehalten. Mit dem Überfall auf Polen wollten Pungs und ihre Freunde, die noch nicht emigriert waren, schließlich ihre Unzufriedenheit und Ängste auch nach außen kommunizieren: Rund 100 Exemplare eines ersten Flugblattes verteilten sie und der Widerstandskämpfer Hanno Günther im Spätherbst 1939. In Form eines offenen Briefes und der Sprache eines alten NSDAP-Parteigenossen sollte hier auf die wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung aufmerksam gemacht werden.

Sechs Flugblätter „Das freie Wort“

„Jeder Sieg bringt neuen Krieg!“ und andere Parolen standen außerdem auf Aufklebern, die in mehreren Aktionen an gut sichtbaren Stellen wie etwa auf Propaganda-Plakate angebracht wurden. Ab Sommer 1940 folgten dann insgesamt sechs Flugblätter mit dem Titel „Das freie Wort“. In der ersten Ausgabe beantworteten Pungs und Günther dabei die Frage „Will Hitler den Frieden?“ mit der Befürchtung, dass jeder Sieg nur weitere Kriege bringen werde. Einmal rechneten sie vor, dass beschlossene Sozialleistungen in Wirklichkeit Einschränkungen bedeuteten, ein anderes Mal widerlegte die Gruppe die von der NS-Propaganda behauptete Überlegenheit der Luftwaffe und der Luftabwehr und zeigte auf, dass es die behaupteten Siege über die britische Luftwaffe nicht gegeben hatte.

Im fünften Blatt wurde Goebbels in einer „Weihnachtslegende“ als Lügner und Betrüger dargestellt. Das letzte Flugblatt im Januar 1941 verfasste Elisabeth Pungs allein. Darin berichtet sie unter anderem von Arbeitern einer Großbaustelle in Teltow, die sich geschlossen geweigert hatten, täglich eine Stunde länger zu arbeiten.

Widerstandkämpferin als Figur von Fallada Elisabeth Pungs (geb. Taaks) wurde am 20. Mai 1986 in Bremen geboren, am 28. August 1945 starb sie in Berlin. Zwischenstation war Kleinmachnow. Mit anderen kommunistischen Widerstandskämpfern verfasste sie mehrere Flugblätter und Aufkleber. In Hans Falladas Buch „Jeder stirbt für sich allein“ soll die Figur Anna Schönlein auf Pungs basieren. Der Autor kannte den Widerstandskämpfer Alfred Schmidt-Sas, der ihm als Vorbild für die Figur des Dr. Reichardt diente, und dessen Verlobte. Fallada kannte daher die Ansicht, dass Pungs mit ihrer Zeugenaussage am Tod von Schmidt-Sas mitschuldig sei.

Am 1. August 1941 wurde Pungs schließlich von der Gestapo verhaftet, auch Hanno Günther, die Gruppe um ihn sowie Alfred Schmidt-Sas, der das Vervielfältigungsgerät aufbewahrte, wurden festgenommen und verhört. Die Vorwürfe gegen Pungs: Vorbereitung zum Hochverrat, Herstellung und Verbreitung von Schriften und Feindbegünstigung. Der Gesprächskreis würde ihre Gesinnung belegen, hieß es. Der Prozess der einstigen Industriellentochter wurde von dem der anderen Gruppenmitglieder abgetrennt, unter anderem auch, weil sich ihre Familie – darunter auch NSDAP-Funktionäre – für sie einsetzten.

Doch sie musste in dem Verfahren gegen ihre Freunde aussagen, die am Ende alle zum Tode verurteilt wurden. Pungs selbst wurde dagegen aufgrund ihrer offenen Tuberkulose ins Elisabeth-Sanatorium in Stahnsdorf verlegt, ihr Prozess wurde durch ihren Anwalt bis zum Kriegsende verzögert.

Letzte Ruhestätte in Stahnsdorf

Ihr Überleben kostete sie aber ihre Reputation bei den Parteigenossen: Als sie nach Kriegsende anbot, beim Wiederaufbau mitzuarbeiten, wurde ihr die Unterstützung ihrer reichen Verwandten angekreidet, die zum Teil der Partei angehört hatten. Außerdem warfen ihr die KPD-Genossen vor, sie sei durch ihre Aussage im Prozess gegen die anderen Gruppenmitglieder für den Tod von Schmidt-Sas mitverantwortlich.

Die Grabstätte von Elisabeth Pungs auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof. Quelle: Olaf Ihlefeldt

Elisabeth Pungs starb nur drei Monate später, am 28. August 1945, an ihrer Tuberkulose. Doch der Region südlich von Berlin blieb sie treu: Sie ist im Stahnsdorfer Südwestkirchhof bestattet. Das Grab wurde von ihrem Sohn eingerichtet, nach Ablauf der Ruhefrist im Jahr 1965 seien die Grabrechte aber nicht verlängert worden, so Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt. An dieser Stelle wurde jedoch nie jemand anderes bestattet. „Auf dem Grab steht tatsächlich mittig eine sehr stattliche Kiefer, als würde sie ein Denkmal ersetzen.“

Von Konstanze Kobel-Höller