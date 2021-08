Potsdam-Mittelmark

Nach dem Schulstart in dieser Woche gibt es erste neue Corona-Fälle an Schulen im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Am Dienstag wurden laut Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert zehn Neuinfektionen bekannt, die in Zusammenhang mit einem Treffen vor einer Schule in Kleinmachnow stehen sollen. Die „außerschulische Veranstaltung“, auf die die Infektionen zurückzuführen seien, habe bereits in der vergangenen Woche stattgefunden, sagte er. Das Gesundheitsamt hat die Kontakte ermittelt und für Betroffene Quarantäne angeordnet.

Eine Klasse muss in Quarantäne

Nach Kreisangaben wurde am Mittwoch eine Neuinfektion aus der Anne-Frank-Grundschule in Teltow bekannt. Betroffen ist eine 6.Klasse, deren Schüler in Quarantäne müssen. Die Lehrer sind Schwinzert zufolge geimpft und daher nicht von den Quarantäne-Anordnungen betroffen.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt am Mittwoch

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Potsdam-Mittelmark am Mittwoch auf 12,9 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 18,0. Der Landkreis liegt damit jetzt leicht unter dem landesweiten Durchschnitt in Brandenburg (13,5). Für Potsdam-Mittelmark wurden am Mittwoch nach Landesangaben keine Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert.

Der Corona-Fall aus der Teltower Anne-Frank-Grundschule wurde laut Schwinzert erst am Mittwochnachmittag bekannt, deshalb ist er in den Zahlen des Landes und des Robert-Koch-Institutes noch nicht enthalten. Die Zahl der Mittelmärker, die seit dem Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, beträgt derzeit 7960.

Von Luise Fröhlich/Jens Steglich