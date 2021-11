Kleinmachnow

Erste Erkenntnisse zur Brandursache gibt es nach dem Feuer in Kleinmachnow vorige Woche, bei dem ein Einfamilienhaus ausbrannte.

„Die Ermittlungen der Kriminalpolizei nach dem Brand in dem Einfamilienhaus in Kleinmachnow dauern an“, so Stefanie Wagner-Leppin, Sprecherin der Polizeidirektion West. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft sei ein Sachverständiger zum Einsatz gekommen. „Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch einen technischen Defekt verursacht.“

Das Feuer war am Donnerstag, 11. November, um 10.28 Uhr als Notruf gemeldet worden. Es war vermutlich im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte sich schnell auch ins Obergeschoss und bis unter das Dach ausgebreitet. Die 91 Jahre alte Bewohnerin konnte vom ersten Trupp der anrückenden Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Sie sei ansprechbar gewesen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, hieß es. Die Wehren Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow, Nuthetal und Schenkenhorst waren im Einsatz, außerdem die Rettung, die Polizei und das Ordnungsamt. Der Zehlendorfer Damm war bis in die frühen Abendstunden komplett gesperrt.

Von Konstanze Kobel-Höller