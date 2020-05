Für den Bau der neuen Rammrathbrücke über den Teltowkanal in Teltow haben die Bauleute der bayrischen Baufirma Berger Bau SE am Montag den ersten sogenannten Ortbetonbohrpfahl gesetzt. Insgesamt 20 dieser Pfähle sollen in den nächsten Tagen und Wochen für die beiden neuen Brückenwiderlager betoniert werden.