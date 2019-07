Teltow

„Hip-Hop ist mehr als nur eine Musikrichtung. Hip-Hop ist Streetdance, Rap und Graffiti zusammen“, sagt Jana Banemann. Diese drei Elemente will die Leiterin der Jugendkunstschule Teltow Kindern und Jugendlichen ab zehn beziehungsweise zwölf Jahre in einem Workshop-Paket erlebbar machen. „Es ist das erste Mal, dass wir neben den Keramik- und Kreativkursen so etwas anbieten.“ Auf der Suche nach neuen Angeboten hat Banemann den Hip-Hop auf einer Weiterbildungsveranstaltung zur Kulturarbeit kennengelernt.

Professionelle Trainer für die Kurse

In drei Kursen sollen die einzelnen Elemente vom 22. Juli bis zum 1. August an jeweils zwei Tagen in vierstündigen Seminaren vermittelt werden. Noch können sich Kinder und Jugendliche für den Workshop oder für einzelne Kurse anmelden. Dafür hat Banemann professionelle Trainer gewinnen können, die auch an anderen Jugendeinrichtungen und Schulen tätig sind und bei Meisterschaften erste Preise geholt haben.

Teilnehmer erarbeiten Choreografie

Los geht’s am kommenden Montag mit dem Streetdance, für den noch einige Plätze frei sind. Imran Khan aus Berlin, der mit seinem Geschäftspartner Jeffrey Jimenez 2010 die Tanzgruppe „Team Recycled“ gegründet hat und mit ihr mehrfacher Berliner und deutscher Meister in zahlreichen Wettbewerben wurde, wird die Kursteilnehmer am ersten Tag in die Grundlagen einführen, bevor sie am nächsten Tag selbst Elemente wie den Air Chair, bei dem die Hand auf den Boden gelegt, der Ellenbogen auf den Oberschenkel gestützt und die Beine nach oben gestreckt werden, oder den Flic Flac ausprobieren können. „Etwas sportlich sollte man sein und bequeme Kleidung mitbringen“, empfiehlt die Projektleiterin. In dem Kurs erarbeiten sich die Kinder und Jugendlichen eine eigene kleine Choreografie. Streetdance ähnele dem Breakdance, sei aber nicht mit diesem zu verwechseln, weil dessen Elemente weitaus akrobatischer sind, erklärt Banemann.

Rap als Nachhilfe für den Deutschunterricht

Um einen richtigen Rap zu produzieren, überlegen sich die Kinder und Jugendlichen im Kurs erst einmal ein Thema. Das können Erlebnisse in der Schule, der Freizeit und mit Freunden sein. Anschließend werden die wesentlichen Schlagwörter herausgearbeitet, mit denen später die Sätze und die Schwerpunkte im Sprechgesang gebildet werden. „Dabei müssen sich die Sätze paarweise oder über Kreuz reimen“, erklärt Robert Andjelkovic alias „Drop Dynamic“, der dieses Seminar leitet. Es ist zugleich eine willkommene zusätzliche Übung für den Deutschunterricht, findet die Leiterin der Jugendkunstschule.

Jana Banemann, Leiterin der Jugendkunstschule in Teltow, hat den Hip Hop auf einer Weiterbildungsveranstaltung näher kennengelernt. Jetzt hofft sie, dass sie mit einem ersten Workshop den Teltower Jugendlichen ein neues interessantes Freizeitangebot unterbreiten kann. Quelle: Heinz Helwig

Der Grafiker Gunnar Seiffert ist den Teilnehmern des Graffiti-Kurses sicher kein Unbekannter mehr. Gemeinsam mit Jugendlichen hatte er im Mai des vergangenen Jahres im Auftrag der Stadt die zuvor beschmierten Wände der Eisenbahnbrücke über die Mahlower Straße in Teltow neu gestaltet. Wie man die Sprühkunst erlernt, zeigt er seinen Schülern, bevor sich diese am zweiten Tag auf dem Hof der Jugendkunstschule selbst an der Leinwand ausprobieren können. Die Leinwände dürfen die Teilnehmer am Ende mit nach Hause nehmen.

Familien wollen mehr Angebote für junge Leute

„Der Workshop ist ein Experiment, um zu sehen, ob solch ein Angebot junge Leute interessiert“, sagt Jana Banemann. Bei Bedarf sollen weitere Kurse angeboten werden. In einer Familienumfrage der Stadtverwaltung im vorigen Jahr hatten sich viele Eltern mehr Angebote für jugendliche Teltower gewünscht.

Info: Hip-Hop-Workshop in der Jugendkunstschule in Teltow, Bürgerhaus, Ritterstraße 10, Streetdance: 22./23. Juli, 10 bis 14 Uhr, Rap: 29./30. Juli, 10 bis 14 Uhr, Graffiti: 31. Juli und 1. August, 10 bis 14 Uhr. Infos und Anmeldungen unter 03328/4 78 12 49 oder unter j.banemann@teltow.de

Von Heinz Helwig