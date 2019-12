Erzählungen aus einem Künstlerleben

Region Teltow

Mit Pinsel und Papier versteht er sich sehr gut. Dass der Maler Eberhard Trodler auch ein ausgezeichneter Erzähler ist, erlebten zahlreiche Zuhörer am dritten Adventssonnabend. Die Stiftung Kirche und Kultur im alten Dorf hatte zum achten Erzählcafé in die Alte Schule Kleinmachnow eingeladen. Ausgestellt sind zudem Werke des Künstlers aus sechs Jahrzehnten.

„ Eberhard Trodler ist ein bemerkenswerter Mensch. Er fiel in diesem Jahr besonders auf, weil er ohne an den Lohn zu denken die Bronzefigur von Emma Maria Lange gereinigt hat“, begrüßte Barbara Neidel den Erzählgast. „Es hat sich gelohnt“, erwiderte der Stahnsdorfer nur schmunzelnd. Sein Publikum riss er nun zwei Stunden mit.

Das Engagement wurde ihm in die Wiege gelegt. 1942 auf der heute polnischen Seite der Oder bei Schwedt geboren, überraschte Zwillingsschwester Erika die werdende Mutter erst vier Stunden nach der Geburt des Sohnes. Die Ärzte erklärten, es gebe für das zweite Kind keine Überlebenschance, die Mutter widersprach zum Glück. „Denn“, berichtet Trodler, „wir sind froh, dass sie am Leben ist.“ Die lachende Sonne, das Logo der Stahnsdorfer Dorffeste, stammt von Erika, die schwer behindert im Künstlerhaus der Familie lebt. Ohne je eine Schule besucht zu haben, kann sie weder lesen noch schreiben.

Eberhard Trodler: Die alte Kleinmachnower Dorfschule Quelle: Gesine Michalsky

Mit vier Kindern zog die Mutter von der Altmark in die Prignitz. Man musste sich ein Zimmer teilen und es war zu eng, also ging es nach Stahnsdorf, wo der Onkel bereits mit dem Bürgermeister die Übernahme der verwaisten Malerwerkstatt in der damaligen Kuckuckstraße 4 aushandelte. Einzige Auflage: Vater Trodler musste auch als Glaser arbeiten.

Sein erstes Ölbild brachte der Künstler mit. Als er es malte, war er 18 Jahre alt und lernte als Lehrling im Betrieb seines Vaters. Der junge Mann sollte eine Wohnung streichen und entdeckte dort ein Bild von wilden Pferden, das er abends noch abmalte. „Ich habe mir das Bild ausgeliehen, zwei, drei Farben mitgenommen, das reichte“. Und er wollte sein entdecktes Talent einsetzen, also zog es ihn an die Fachhochschule nach Heiligendamm.

Auf Usedom machte der Student seine Entdeckung: Otto Niemeyer-Holsteins Bilder. Er schreibt dem bekannten Maler einen Brief: „Ich wollte alles wissen, ich war begeistert von seiner Malerei.“ Der energische Wille beeindruckte Niemeyer-Holstein. „Mit einem Freund zusammen lud er uns in sein Wohnhaus in Lüttenort“, erzählt Trodler. Daraus wurde eine Freundschaft bis zum Tod des „Kapitäns“, wie Niemeyer-Holstein sich gerne selbst nannte, im Jahre 1984. Mit wenigen Strichen Räumlichkeit schaffen, das hat Trodler in Lüttenort gelernt.

Wenn andere zum Fotoapparat greifen, weil ihnen Menschen, Landschaften oder Situationen gefallen, holt Trodler Kohlestift und Papier. Oft muss es schnell gehen, wie beim Porträt von Wolf Biermann, den er bei einem Wohnzimmer-Konzert traf oder von seiner Mutter, als sie am 4. November 1989 im Fernsehen die Demonstrationen verfolgte. Er malt gerne Menschen; Ilse Hahn, die mit in dem Haus wohnte, als die Trodlers am Dorfplatz einzogen, hielt er in Öl fest.

Nach der Wende gründete der freie Künstler einen Kindermalzirkel. Den zauberhaften Kalender „Vincent 03“ mit Bilder von Achtjährigen kannte bald jeder in der Region. Die Kinder ließ er Werke von Van Gogh abmalen, die sein verstorbener Sohn Steffen in seiner Siebdruckerei vervielfältigte. Der Kalender kam so gut an, dass er dem damaligen Kanzler zu Weihnachten ein Exemplar schickte. Gerhard Schröder bedankte sich tief beeindruckt mit einem Brief und das Van Gogh-Museum in Amsterdam lud alle Kinder und Familien zu einer Führung mit dem Museumsleiter ein.

Von Gesine Michalsky