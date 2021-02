Kleinmachnow

Hinter den Fenstern der Ginensys GmbH brannte noch Licht, als es drumherum längst dunkel war. Weil sich Ginensys einem sehr ehrgeizigen Kraftakt stellte: innerhalb kürzester Zeit die Produktion von medizinischen Gesichtsmasken auf die Beine zu stellen – und zwar in großem Stil. Geschäftsführerin Lilia Wagner hatte nach Ausbruch der Corona-Pandemie zunächst Maskenhersteller in China gesucht, um deren Produkte in Deutschland zu vertreiben. „Meine Importe entsprachen auch den Anforderungen“, versichert sie. Das galt bekanntlich nicht für alle. Der Weltmarkt wurde auch mit Schund überschwemmt. Lilia Wagner beschloss daher kurzerhand, Masken in ihrer eigenen Firma herzustellen.

Eigene Masken-Produktion soll unabhängiger machen

Die 38-jährige Diplomvolkswirtin hatte Ginensys 2014 in Berlin gegründet. Da war sie noch Studentin. Mit einer einzigen Helferin ging es los. Die Firma produziert und verkauft Gesundheitsprodukte, pharmazeutische Präparate, Kosmetika, Medizinprodukte und sogar Sachen wie Infrarot-Heizflächen. Die Gesundheitsbranche, sagt Lilia Wagner, sei schon immer ihr Hobby gewesen. Dazu sei die Leidenschaft für innovative Produkte gekommen.

Geschäftsführerin Lilia Wagner in der Besprechung mit ihrem Team. Quelle: Stephan Laude

Mitte Juli vergangenen Jahres veröffentlichte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Richtlinien zur Förderung von Produktionsanlagen für persönliche Schutzausrüstungen. Deutschland sollte unabhängig werden von den chinesischen Masken-Anbietern. Lilia Wagner wartete nicht ab, bis ihrem Antrag auf staatliche Zuwendungen stattgegeben wurde – das war im September –, sie hatte sich schon vorher um Produktionsmaschinen gekümmert, die, wie die Masken, aus China kamen. Der Liefertermin rückte näher und näher, aber Lilia Wagner wusste noch gar nicht: Wohin mit ihrer umfangreichen Bestellung?

Die Suche nach einer Produktionsstätte führte sie in en Europarc Dreilinden

Sie war noch mit Hochdruck auf der Suche nach einer Produktionsstätte. Große Erleichterung, als sie im Europarc Dreilinden fündig wurde. Aber in der Halle fehlten noch der Fußboden, die Luftschleuse, Druckluftleitungen, Anschlüsse. Doch schon im August liefen die ersten Maschinen, am 1. Oktober startete die Massenproduktion. 250 Millionen Masken jährlich sind möglich. Die Investitionen hat Ginensys komplett mit selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt. Inzwischen bekäme man die Maschinen deutlich billiger, sagt Lilia Wagner. Vielerorts auf der Welt sind Produktionskapazitäten aus dem Boden gestampft worden. Mit der schwindenden Nachfrage hat China die Preise gesenkt.

Maskenproduktion in Kleinmachnow. Quelle: Stephan Laude

Natürlich: Lilia Wagner teilt mit allen Menschen die Hoffnung auf das Ende der Pandemie. „Ich gehe aber davon aus, dass auch künftig mehr Schutzmasken nachgefragt werden als zuvor, zur Verwendung auf Reisen, in Geschäften und auf Veranstaltungen“, sagt sie. Ihr Mitarbeiter Carsten Schütz verweist auf die vielen Ausschreibungen für Maskenangebote, von Pflegeeinrichtungen bis zur Bundeswehr. Da bietet die Firma nun mit. Auch Apotheken sollen als Kunden gewonnen werden – genauso wie die Leute gleich um die Ecke. Im März wird am Albert-Einstein-Ring ein Werksverkauf eröffnet. Wer will kann beim Erwerb seines Mund- und Nasenschutzes durch die großen Flurfenster einen Blick in die Produktionshalle werfen.

Firma sucht weitere Mitarbeiter in Kleinmachnow

Die Firma sucht weiter Mitarbeiter, zum Beispiel Mechatroniker, denn sie will in Kleinmachnow nicht nur medizinische Schutzmasken herstellen, sondern das Sortiment erweitern, unter anderem um Kindermasken – mit lustigen Figuren bedruckt. „Das wird die Akzeptanz bei den Kindern steigern“, ist Carsten Schütz überzeugt. Die Masken „Made in Germany“ würden kaum mehr kosten als die Importe und die Leute würden sich auf die Qualität verlassen können und sie wüssten es zunehmend zu schätzen, wenn Produkte, die im Prinzip aus drei im Spritzgussverfahren hergestellten Polypropylen-Lagen bestehen, nicht um die halbe Welt transportiert werden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der Verpackung des aktuell produzierten Maskentyps wird eine bakterielle Filterleistung von mindestens 98 Prozent versprochen. Das ist für den normalen Nutzer nicht überprüfbar, aber es gibt einen Schnelltest, der einen ersten Aufschluss über die Maskenqualität liefert: Lilia Wagner demonstriert ihn an einer aufgeschnittenen dreilagigen Maske. Die mittlere Lage muss aus Meltblown-Filtervlies bestehen. Wenn man das Material anzündet, muss es schmelzen. Sollte es stattdessen brennen, ist es kein Meltblown. Man kan die Packung wegwerfen.

Von Stephan Laude