Teltow/Zehlendor

Im Berliner Ortsteil Zehlendorf wird eine neue konfessionelle Grundschule gebaut. Die Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche will mit dem Angebot auch Kinder – beziehungsweise deren Eltern – aus Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf (TKS) erreichen.

Bei den Anmeldungen für die beiden ersten Klassen, die bereits im August dieses Jahres in einem Übergangsquartier starten, sei schon Interesse aus dem Umland festgestellt worden. Der künftige Standort an der Ludwigsfelder Straße befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Kleinmachnow. Für Eltern, die täglich nach Berlin zur Arbeit fahren, liege die Schule günstig am Wege, heißt es im Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf. Die Grundsteinlegung ist am 4. Juni.

Theaterschule und Ökogarten

Ab dem Schuljahr 2023/24 soll das zweistöckige Gebäude zur Verfügung stehen. Es bietet Platz für 300 Schülerinnen und Schüler. Zu den Besonderheiten gehört: Es entsteht eine Theaterschule. Schon ab der ersten Klasse sollen die Kinder die Möglichkeit haben, erste Bühnenerfahrungen zu sammeln. Wer nicht selbst schauspielern will, kann seine Talente bei der Bühnengestaltung und der Technik ausprobieren oder Texte verfassen. Dank einer Kooperationsvereinbarung gibt es bei dem Projekt Unterstützung vom Deutschen Theater.

Außerdem können die Jungen und Mädchen sich gärtnerisch betätigen, im Ökogarten am Buschgraben. Zum Profil gehört natürlich der evangelische Religionsunterricht. „Wir behandeln aber auch andere Religionen und soziale Themen“, sagt Schulleiterin Yvonne Barckhausen, die seit 20 Jahren Lehrerin ist und seit fünf Jahren stellvertretende Schulleiterin in Wilmersdorf.

Die Kinder an der Schule müssten nicht aus einem evangelischen Elternhaus stammen. Konkurrenz zur Evangelischen Grundschule Kleinmachnow, deren Träger die Hoffbauer Stiftung ist, sieht Yvonne Barckhausen nicht. Beide Einrichtungen hätten unterschiedliche Konzepte.

Nachbarkommunen sind zurückhaltend

In den Nachbarkommunen wird die Offerte aus Zehlendorf zurückhaltend aufgenommen. Kleinmachnow kann nach Angaben der Gemeinde den Bedarf an Schulplätzen für die zu erwartende Zahl von Kindern gut abdecken. Es gebe ein vielfältiges Schulangebot im Ort. Inwieweit der möglicherweise kürzere Schulweg bei der Entscheidung für die eine oder andere Schule eine Rolle spielt, bleibe abzuwarten.

Aus Stahnsdorf heißt es, die besondere Ausrichtung der Schule in Zehlendorf stelle sicher ein sehr interessantes Angebot dar, auch aufgrund der Nähe zu TKS. Bislang, so Gemeindesprecher Stephan Reitzig, seien bei den Anmeldungen der Schulanfänger aber keine Wünsche für die Zehlendorfer Schule geäußert worden. Die Gemeinde weist darauf hin, dass Brandenburger Eltern bei der Antragstellung den Länderwechsel beachten müssen. Das Anmeldeverfahren sei somit etwas aufwändiger als bei einer Anmeldung im eigenen Bundesland.

Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) sagte, ein vielfältiges Bildungsangebot sei grundsätzlich zu begrüßen, wobei ein länderübergreifendes Angebot nicht der Regelfall sei, zumal Grundschulen mit sogenannten Einzugsbereichen arbeiten. In Teltow gelte das Motto: kurze Beine – kurze Wege. Schmidt macht zudem darauf aufmerksam, dass an den Schulen in privater Trägerschaft in der Regel Schulgeld erhoben werde. „Projektpartner kann die Stadt Teltow als Kommune also nicht sein“, sagte Schmidt

Von Stephan Laude