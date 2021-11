Die Polizei warnt vor „Schockanrufen“, mit denen Telefonbetrüger Geld ergaunern wollen. Täter hatten zuvor am Dienstag mit dieser Masche versucht, eine Frau in Schwielowsee und ein Ehepaar in Kleinmachnow zu betrügen. Die Polizei hat für solche Fälle sechs Ratschläge.